vor 9 Stunden Aichtal Kretschmann erneut als Kandidat für Landtagswahl nominiert

Heimspiel für Winfried Kretschmann: Der baden-württembergische Ministerpräsident ist am Donnerstagabend von der Grünen-Basis in seinem langjährigen Wahlkreis Nürtingen als Kandidat für die Landtagswahl 2021 aufgestellt worden. Das teilte Uwe Janssen, Vorstandsmitglied des Grünen-Kreisverbands Esslingen, am Abend der Deutschen Presse-Agentur mit.