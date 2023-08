Die Karlsruher Schlosslichtspiele gehören zu den größten Veranstaltungen im Karlsruher Kalenderjahr. Seit sie 2015 das erste Mal stattfanden, verzeichnen sie jährlich über 100.000 Besucher.

Für die Schlosslichtspiele 2023 haben die Veranstalter etwas Großes geplant: Ein großes Kraftwerk-Konzert vor dem Karlsruher Schloss! Während die Pioniere der Elektro-Musik den Balkon zum Beben bringen, wird die Schlossfassade zur Showbühne einer "Kraftwerk-Lichtershow".

Kraftwerk in Karlsruhe: Gibt es noch Tickets?

Nein, das Kraftwerk-Konzert ist restlos ausverkauft. Es gibt keine Abendkasse.

Kraftwerk in Karlsruhe: Wann beginnt das Konzert?

Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Kraftwerk in Karlsruhe: Wie komme ich am besten zum Konzert?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Das Eventgelände vor dem Karlsruher Schloss ist fünf Minuten Fußweg von der Haltestelle Marktplatz Kaiserstraße entfernt.

Der Anfahrtsplan für das Kraftwerk-Konzert. | Bild: Schlosslichtspiele

Kraftwerk in Karlsruhe: Gibt es Stellplätze für Fahrräder?

Ja, es wird entlang des Schlosses genügend Fahrradparkplätze geben. Die genauen Orte sind auf dem Lageplan eingezeichnet (steht unten zum Download bereit). Vorsicht: Seit dem 31. Juli ist das Fahrradfahren in der Kaiserstraße verboten, in den Querstraßen ist es weiterhin erlaubt.

Kraftwerk in Karlsruhe: Wie ist die Anfahrt mit dem Auto?

Aufgrund der Nähe des Konzerts zur Karlsruher U-Bahn raten die Veranstalter dazu, das Auto auf einem Park + Ride Parkplatz abzustellen und mit der Bahn in die Innenstadt zu fahren. Wer trotzdem mit dem Auto anreist, kann gegen eine Gebühr auf dem Birkenparkplatz am BBBank Wildparkstadion parken. Dieser hat von 18 bis 1 Uhr geöffnet, danach ist keine Ausfahrt mehr möglich.

Von dort sind es zwei Kilometer Fußweg bis zum Schloss. Zudem gibt es in der verschiedene kostenpflichtige Parkhäuser in der Innenstadt, die Parkgarage Schlossplatz ist davon die nächste.

Vom Birkenparkplatz dauert es zirka eine halbe Stunde bis zum Konzert. | Bild: Schlosslichtspiele

Kraftwerk in Karlsruhe: Wie viele Eingänge gibt es?

Insgesamt gibt es drei Konzert-Eingänge. Der Haupteingang liegt am südlichen Ende des Schlossplatzes und ist am nächsten gelegen zur U-Bahn. Die anderen beiden sind jeweils am westlichen und östlichen Ende des Schlosses auffindbar, wobei der Fußweg vom Birkenparkplatz direkt an den Ost-Eingang führt. Die genauen Orte sind auf dem Lageplan eingezeichnet.

Kraftwerk in Karlsruhe: Wie lange geht das Konzert?

Das Ende des Konzerts ist auf 23.30 angedacht. Das Gelände schließt um Mitternacht. An den Markplatz-Haltestellen sorgen die Nightliner dafür, dass ihr sicher nach Hause kommt.

Kraftwerk in Karlsruhe: Gibt es Sitzgelegenheiten?

Für das Konzert gibt es ausschließlich Stehplätze. Die einzigen Sitzmöglichkeiten sind Biergarnituren, die unter anderem vor den Gastronomieständen stehen werden. Eigene Sitzmöglichkeiten mitzubringen, ist nicht erlaubt.

Bild: Thomas Riedel

Kraftwerk in Karlsruhe: Wie steht es um die Barrierefreiheit?

Das Gelände ist barrierearm zugänglich. Zu beachten sind lediglich die Grünflächen und Schotterwege. Für Rollstuhlfahrer ist ein eigener Bereich mit Sicht auf die Bühne eingerichtet, zudem gibt es rollstuhlgerechte Toiletten.

Kraftwerk in Karlsruhe: Benötigt eine Begleitperson ein Ticket?

Besucher, die einen Schwerbehindertenausweis B besitzen, dürfen eine Begleitperson kostenlos mitnehmen.

Kraftwerk in Karlsruhe: Welche Regeln gelten für Kinder und Jugendliche?

Kinder bis einschließlich fünf Jahre dürfen von einem Erziehungsberechtigten kostenlos auf das Konzert genommen werden. Kinder unter 14 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten, oder einer volljährigen Person, mit dem sogenannten "Muttizettel" begleitet werden. Für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren gilt diese Regelung erst nach 22 Uhr. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen bis Mitternacht bleiben.

Kraftwerk in Karlsruhe: Darf eigenes Essen und Trinken mitgebracht werden?

Eigenes Essen und Trinken darf nicht auf das Gelände mitgenommen werden. Verschiedene Gastronomieangebote stehen zur Verfügung. Neben alkoholfreien Getränken werden auch Bier und Wein ausgeschenkt. Das Pfand beträgt drei Euro pro Becher und kann bis zu 30 Minuten nach Konzertende zurückgegeben werden.

Kraftwerk in Karlsruhe: Dürfen Haustiere mit aufs Konzert?

Nein, Haustiere sind nicht erlaubt. Einzige Ausnahme: Assistenzhunde.

Bild: Jürgen Rössner/KME

Kraftwerk in Karlsruhe: Was darf sonst noch nicht mit aufs Gelände?

Generell raten die Veranstalter von großen Taschen ab. Das führt zu längeren Einlasskontrollen. Generell gilt: alles zu Hause lassen, was nicht auf ein Konzert gehört. Die folgende Auswahl an verbotenen Gegenständen hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, im Zweifel entscheidet der Sicherheitsdienst:

gefährliche Gegenstände, Waffen

Fahrräder, Skateboards, Inlineskates

Foto- und Film-Ausrüstung, Stative, Selfie-Sticks

Haustiere

große Regenschirme

Tische, Stühle

Flaschen, Deo

Kraftwerk in Karlsruhe: Gibt es Toiletten?

Auf dem Gelände stehen Toiletten neben den Fahrradparkplätzen zur Verfügung. Die genauen Positionen sind auf dem Lageplan vermerkt.

Kraftwerk in Karlsruhe: Kann bargeldlos bezahlt werden?

Nein, Kartenzahlung ist nicht möglich. In der Nähe des Schlosses gibt es Bankautomaten.

Kraftwerk in Karlsruhe: Wird die Lichtershow zum Konzert ein weiteres Mal gezeigt?

Ja, die Lichtshow von Kraftwerk ist Teil des Programms der diesjährigen Schlosslichtspiele.