Auch wenn wohlriechende Gesichtscremes beliebt sind: Für Menschen mit sensibler Haut oder Allergien sind Parfüms in der Hautpflege riskant. Deshalb bieten viele Hersteller von Kosmetik-ProduktenGesichtscremes ohne Parfüm an. Das deutschsprachige Verbrauchermagazin Öko Test hat solche Gesichtscremes getestet und hat einige Dinge zu beanstanden. Hier lesen Sie, welche Gesichtscremes gut sind, und wovon Sie lieber die Finger lassen.

Parfümfreie Gesichtscremes bei Öko Test: Diese Produkte wurden getestet

Getestet wurden 20 Gesichtscremes mit Auslobungen wie "ohne Parfüm", "0 % Parfüm" oder "parfümfrei". Mit dabei waren Markenprodukte wie etwa von L‘OréalParis, Eucerin, No Make Up, Weleda, Louis Widmer oder Nivea, aber auch Eigenmarken von Discountern und Drogerien wie etwa Alverde, Isana oder Balea.

Sieben Cremes tragen ein Naturkosmetik-Siegel. Die Preisspanne für die parfümfreien Kosmetikprodukte war dabei beachtlich: 50 Milliliter des günstigsten Produkts kosteten 2,95 Euro, die gleiche Menge der teuersten Gesichtscreme liegt bei 48,17 Euro.

Gesichtscremes ohne Parfüm: So hat Öko Test untersucht

Die ausgewählten Cremes hat Öko Test laut eigener Aussage in spezialisierten Laboren auf problematische Inhaltsstoffe, sogenannte halogenorganische Verbindungen und Formaldehyd-Abspalter analysieren lassen. Drei Cremes, die Niacinamiden oder Urea als Wirkstoffe beworben werden, überprüften die Tester, ob sie die deklarierten Mengen der Stoffe tatsächlich einhalten. Produkte mit dem Inhaltsstoff Alkohol analysierte ein Labor zudem auf das Vergällungsmittel Diethylphthalat (DEP). Cremes mit Paraffinen ließ Öko Test auf aromatische Mineralölbestandteile (MOAH) prüfen. MOAH sind möglicherweise krebserregend.

Außerdem schreibt Öko Test: "Ein Produkt, auf dem Silberchlorid deklariert war, schickten wir für eine Analyse auf das Element Silber ins Labor." Von drei Anbietern, die auf ihren Cremes mit einem Anti-Falten-Versprechen werben, forderte Öko Test außerdem Studien, mit denen sie ihre Wirkversprechen für das konkrete Produkt belegen sollten.

Aber auch Nachhaltigkeit zählt: Die Tester bewerteten die Cremes im Hinblick auf eine ökologische Verpackung: "Abzüge gab es, wenn Anbieter nicht belegen konnten, dass ihre Plastiktuben und -tiegel 30 Prozent oder mehr Post-Consumer-Rezyklat (PCR) enthalten. Außerdem kritisieren wir Umkartons, die in unseren Augen unnötig sind, wenn sie keine zerbrechlichen Glastiegel schützen."

Parfümfreie Gesichtscremes bei Öko Test: Das sind die Ergebnisse

Die meisten parfümfreien Gesichtcremes konnten überzeugen: Vier Gesichtscremes wurden mit „gut“ bewertet und neun Cremes schnitten im Test sogar "sehr gut" ab. Öko Test erklärt dazu: "Insgesamt weisen viele Rezepturen nur wenige Inhaltsstoffe auf – damit sinkt auch ihr Reizpotenzial."

Aber Öko Test ist bei der Untersuchung auch auf kritische Inhaltsstoffe gestoßen. Bei drei Cremes kommen sogar so viele bedenkliche Bestandteile in der Rezeptur zusammen, dass sie mit "ungenügend" bewertet wurden und eindeutig durchfielen. Diese Cremes stammen ausgerechnet von bekannten Marken.

Flop bei Öko Test: Diese Gesichtscremes ohne Parfüm sind durchgefallen

Als Flop erwiesen sich folgende Produkte:

L‘Oréal Revitalift Feuchtigkeitspflege, ohne Parfum

Louis Widmer Tagescreme Anti-Ageing 0% Parfüm

Neutrogena Hydro Boost Aqua Creme Parfümfrei

Grund für die schlechten Noten waren PEG-Verbindungen, die das Labor in allen drei Cremes festgestellt hat. Sie wirken in den Cremes als Emulgatoren, können aber auch bewirken, dass Fremdstoffe besser in die Haut eindringen. Bei L’Oreal und Neutrogena kritisiert das Magazin hohe Mengen an Silikonen: "Nicht nur, weil sie die Umwelt belasten. Sondern auch, weil sich diese Fette nicht so gut ins Gleichgewicht der Haut einfügen wie natürliche Öle."

Insgesamt wurden aber in sieben Cremes solche Silikone oder andere synthetische Polymere nachgewiesen. Die den Cremes von Neutrogena und Louis Widmer enthalten zudem halogenorganische Verbindungen, von denen viele als allergieauslösend gelten.

Öko Test Sieger: Diese Gesichtscremes ohne Parfüm sind "sehr gut"

Insgesamt Neun Gesichtscremes ohne Parfüm konnten die Tester von Öko Test so sehr überzeugen, dass sie als "sehr gut" beurteilt wurden. Nicht nur teurere Cremes von Marken wie Weleda mit der Sensitiv Gesichtscreme Mandel (23,25 Euro pro 50 ml) gehören zu den besten, sondern auch günstigere Cremes wie etwa die Beruhigende Tagespflege 24h Feuchtigkeit LSF 15 von Nivea (5,65 Euro pro 50 ml).

Als Preistipp können außerdem auch Eigenmarken-Produkte von Drogerien gelten, die zu einem niedrigen Preis ebenfalls "sehr gut" abschnitten: etwa das günstigste Produkt Ultra Sensitiv Pflegecreme von der dm-Marke Alverde (2,95 Euro pro 50 Milliliter) oder das Rossmann-Eigenprodukt Isana Pure 24h Creme (3,99 Euro pro 50 ml).