Stuttgart vor 9 Minuten

Kooperation zum Energieeinsparen: Städtetag will enge Zusammenarbeit mit Land Baden-Württemberg

Angesichts der Energiekrise hat der Städtetag Baden-Württemberg eine enge Verzahnung kommunaler Energiespar-Möglichkeiten mit Plänen des Landes dazu angemahnt. «Wir wollen frühzeitig eingebunden werden in eine gemeinsame Strategie», sagte Gudrun Heute-Bluhm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags, am Montag. Zudem müsse es eine gute Kommunikation mit dem Bürger geben, wo und wie er sparen und was er selbst dazu tun könne.