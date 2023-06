Es ist früh am Morgen, 8.25 Uhr, um genau zu sein. Am Rand der A5 - auf dem Rastplatz "Bruchsal" in südlicher Fahrtrichtung - ist am Donnerstag, 22. Juni, ein Tag, wie jeder andere. Sollte man zumindest auf den ersten Blick denken, aber: So mancher Lkw-Fahrer staunt nach seinem Erwachen nicht schlecht. Ringsherum parken bereits einige Polizeifahrzeuge - und es werden stetig mehr.

In einer gemeinsamen Maßnahme der Verkehrspolizei Karlsruhe und Mannheim finden Kontrollen statt. Nicht etwa von Lkw, sondern von Wohnmobilen und Anhängern. Unter der Leitung von Karlsruher Polizeihauptkommissar Rüdiger Heiler werden knapp 20 Beamten den Urlaubsfahrzeugen auf den Zahn fühlen. "Solche Kontrollen sind einmalig zum Ferien und Reisebeginn. Es sei denn, es ergeben sich akute Anlässe, wie beispielsweise eine Häufung von Unfällen", erklärt der Hauptkommissar.

Karlsruher Polizeihauptkommisar Heiler mit Kollege Schult aus Mannheim.

Die Polizei rollt an

Nach und nach trudeln die restlichen Kollegen auf dem Rastplatz ein. Der Fuhrpark der Verkehrspolizei ist beinah komplett.

Am Rand stehen bereits die Motorräder aufgereiht. "Mit denen fahren wir dann los und ziehen die Reisemobile und Fahrzeuge mit Wohnanhänger aus dem Verkehr", erklärt Heiler. Anschließend werden die Reisenden in die entsprechenden Kontrollboxen zur Untersuchung geführt.

Die Einsatzbesprechung beginnt

Bevor sich die Beamten auf die Zweiräder schwingen, findet kurz nach 9 Uhr erst einmal die Einsatzbesprechung statt. "Der Fokus der Untersuchungen liegt auf der Zuglast", eröffnet der Hauptkommissar die Besprechung. Aber auch andere Punkte werden bei den Untersuchungen streng unter die Lupe genommen.

"Wir schauen verstärkt auf die Ladungssicherung, aber auch auf technische Aspekte der Fahrzeuge. Darunter fallen unter anderem die Beschaffenheit der Reifen, Bremsen und Ähnliches", erklärt Heiler. In der Regel seien die Reisenden in diesen Punkten gewissenhaft unterwegs - aber es gibt auch Ausnahmen.

"Im schlimmsten Fall müssen wir die Weiterfahrt untersagen und die Reisenden zu den Sachverständigen weiterleiten. Das übernehmen unsere Motorradfahrer", meint der Hauptkommissar. Unter Umständen folgt auf die Untersuchung der Beamten also eine Polizeieskorte zur nächsten Werkstatt.

Die Verkehrskontrolle am Donnerstag soll auch zur Aufklärung und Prävention genutzt werden, damit solche Vorfälle gar nicht erst passieren. "Dafür haben wir mit der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit einen Flyer erstellt, der über die wichtigsten rechtlichen und technischen Aspekte informiert", erklärt Heiler.

Kurz nach 9 Uhr: Es geht los!

Nach knapp 10 Minuten ist in der Einsatzbesprechung alles gesagt. Die Profis wissen was zu tun ist und die Verkehrsuntersuchung kann beginnen. Jetzt heißt es abwarten, bis das erste Fahrzeug auf den Rastplatz geführt wird.

Wir nutzen die Pause und lassen uns von den Experten die weiteren Hintergründe der heutigen Aktion erklären. Hauptkommissar Heiler: "Für Untersuchungen wie diese gibt es abseits von solche Rastanlagen kaum Möglichkeiten. Dahinter steckt die ernste Frage: Was, wenn wir die Weiterfahrt gänzlich untersagen müssen?"

Unter Umständen heißt es: Das Fahrzeug bleibt stehen!

Die Antwort: Dann wird nicht weitergefahren. "Das hat für die Reisenden natürlich negative Konsequenzen. Auf einem Rasthof wie diesem gibt es aber immerhin die Möglichkeit, zu essen, zu duschen - und notfalls in einem Motel zu übernachten", so Heiler.

Der Rasthof "Bruchsal" am Rand der A5. Es gibt kaum einen geeigneteren Ort für die Verkehrsuntersuchung, meint der Hauptkommisar.

Der erste Wohnwagen

Kaum ist die Unterhaltung beendet, da rollt auch schon der erste Wohnwagen mit polizeilicher Eskorte an. Die Motorradpolizisten sind direkt nach Einsatzbeginn nach Kronau gefahren - und haben dort an der Behelfszufahrt ihre Kontrolle fortgeführt.

Wenige Augenblicke später fährt das erste Auto mit Anhänger auf den Rastplatz. Bisher wissen die Reisenden nicht, weshalb sie den Polizisten folgen mussten. Dieses Mysterium soll sogleich gelüftet werden.

Uns weiht währenddessen Polizeisprecher Dennis Krull in die rechtlichen Hintergründe ein: "Bei solchen Kontrollen müssen die Fahrer Folge leisten und sich der Kontrollstelle zuführen lassen. Wenn sie sich weigern, dann wartet ein Bußgeld - wegen der Widersetzung gegen eine polizeilichen Weisung." Bisher sind alle Reisenden den Beamten auf den Rastplatz ohne Widerwillen gefolgt.

Der Ablauf - von A bis Z

Kurz nach ihrer Ankunft werden die Fahrer über die Verkehrs-Untersuchung aufgeklärt. Dann folgen auch schon die ersten Prüfungen. Die Beamten der Verkehrspolizei umrunden das Fahrzeug und werfen einen genauen Blick in - und auf - alles, was sich im langsamen Vorbeifahren erblicken lässt.

Dann werden die Papiere entgegengenommen. Bei dieser besonderen Untersuchung helfen die Informationen den Polizisten beispielsweise dabei, das zulässige Gesamtgewicht für das Fahrzeug zu ermitteln.

Ist der Papierkram soweit erledigt - und stimmig, geht es auch schon auf die Waage. Diese haben die Verkehrspolizisten aus Mannheim mitgebracht und auf der Fahrbahn ausgelegt. Wie metallischer Rollrasen wurde das Messgerät in nur wenigen Minuten ausgerollt und einsatzbereit.

Die erhobenen Daten fließen danach direkt in das Polizeiauto nebenan und werden ausgewertet. Der Druck von jeder einzelnen Achse wird im Computer festgehalten, das Gesamtgewicht ermittelt und dann mit der zulässigen Last abgeglichen. Im Fall des gerade eingetroffenen Wohnanhängers ist alles im grünen Bereich. "Mit 800 Kilo ist hier alles absolut in Ordnung", sagt der prüfende Beamte.

Eine große Hürde ist damit geschafft. Jetzt heißt es runter von der Waage - schließlich bildet sich bereits eine Schlange.

Vorbei ist die Verkehrsuntersuchung nach dem Wiegen noch lange nicht. Im Anschluss stehen weitere Prüfungen an. Unter anderem wird die Beschaffenheit der Reifen und ihr Profil genaustens untersucht. "Es gibt inzwischen zwar kein Maximalalter für Reifen mehr, an dem wir uns orientieren, aber zu wenig Profil oder poröse Stellen liefern uns dennoch deutliche Warnsignale", erklärt Hauptkommissar Heiler. Der blickt mitunter selbst auf die Bereifung.

Nachdem die Beamten das Gespann auf Herz und Nieren überprüft haben, wartet der Fahrer nervös auf die Ergebnisse. "Ich dachte zuerst, ich hätte etwas falsch gemacht, als mich die Polizei von der Autobahn hinausgeleitet hat. Dass es sich um eine planmäßige Verkehrsuntersuchung handelt, beruhigt mich nun sehr", meint der Besitzer des Anhängers.

Doch der kritische Blick und das Kopfschütteln der Beamten sprechen Bände. Der Grund: ein unscheinbares Malheur, das zu einer Katastrophe hätte werden können. "Der gebremste Auflaufhänger war nicht mit dem notwendigen Abrissseil gesichert. Mit dem muss er allerdings verbunden sein", so der Verkehrsprüfer. Die Konsequenz für die Unachtsamkeit ist diesmal eine mündliche Verwarnung.

"Das dünne Stahlseil sorgt im Notfall dafür, dass bei einem Abriss des Anhängers die Bremse ausgelöst wird - und der gesamte Zug gefahrlos runterbremsen kann", erklärt der Hauptkommisar.

"Wir gehen nicht davon aus, dass der Fahrer das mit Absicht gemacht hat. Außerdem zeigte er sich einsichtig und wir konnten das Manko mit wenigen Handgriffen beheben", erklären die Beamten. Mündliche Verwarnungen seien die häufigste Konsequenz von festgestellten Vergehen während der regelmäßigen Verkehrsuntersuchungen. "Wir wollen den Menschen schließlich nicht den Urlaub ruinieren, sondern dass sie dort auch sicher ankommen", so die Polizei.

Auf dem Weg nach Italien

Schon kommt der nächste Wohnwagen auf die Waage gerollt. "Wir können gern Wasser ablassen, dann ist er leichter", meint der Fahrer lachend.

Bild: Jeremy Gob

Nachdem das Ergebnis feststeht, können Bettina und Michael aufatmen. "Wir haben jetzt ein Gesamtgewicht von 3,8 Tonnen. Zulässig sind 4,4 Tonnen", sagt Michael. Die beiden seien auf gut Glück losgefahren und hätten nun erleichternde Gewissheit, dass mit ihrem Fahrzeug alles in Ordnung ist.

Bild: Jeremy Gob

"Was die Sicherung unserer Ladung angeht, sind wir sehr penibel", meint Bettina. Sogar die Kühlbox sei fest verschlossen und angebunden gewesen. "So erwarten wir auf unserer Urlaubsreise nach Italien keine bösen Überraschungen", meinen die Reisenden.

Michael und Bettina sind aus dem Sauerland auf dem Weg nach Italien.

Durch die Kontrolle der Beamten fühlt sich das Paar bestärkt. "Es gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir nichts falsch gemacht haben und mit unserem Wohnmobil sicher in Italien ankommen werden", sagt Bettina.

Michael und Bettina sind auf der Reise. Los ging es im Sauerland, das Ziel: Italien.

Eine Verschnaufspause

In der Zwischenzeit gönnen sich zwei Motorradpolizisten einen Moment Pause. Zu tun hatten die Beamtin und ihr Kollege bisher genug. Auf den Rastplatz leiteten sie einen Reisenden nach dem anderen. "Camping ist ein Phänomen - es sind unzählige Menschen mit ihren Anhängern und Mobilen unterwegs", meinen beide.

Nach kurzer Verschnaufpause geht es auch schon erneut aufs Zweirad. "Viel Kontakt zu den Reisenden haben wir tatsächlich nicht. Bis auf das Signal, uns zu folgen, kriegen sie von uns nichts mit. Das übernehmen dann die Kollegen", erklären die Polizisten.

Das Zwischenfazit: "Sehr positiv!"

Einer dieser Kollegen ist Hauptkommissar Heiler. Der winkt derzeit die Fahrzeuge zu den Untersuchungsstationen durch. Sein Zwischenfazit: "Bisher ist unser Eindruck sehr positiv. Es gab nur wenige kleinere Zwischenfälle." Auch die Flyer der Präventionsarbeit kämen gut an - und würden dankend angenommen werden.

Einen Sonderfall gab es dann doch. "Bei einem Gespann war die Hauptuntersuchung für den Anhänger bereits vor 8 Monaten abgelaufen. Sowas passiert allerdings schnell - schließlich stehen sie oft Monate lang im Garten und werden nicht bewegt", erklärt der Hauptkommissar.

Um einen Punkt in Flensburg und einen Mängelbericht für die Zulassungsstelle käme der Betroffene in diesem Fall nicht herum. Um die Mängel zu beheben und diese bei einer entsprechenden TÜV-Untersuchung prüfen zu lassen, liegt die neue Frist bei 14 Tagen. "Das ist natürlich ärgerlich, wenn man nicht gerade aus dem Urlaub kommt, sondern erst auf dem Weg dahin ist. Aber trotz Wohlwollen kommen wir da leider nicht drumherum", so Heiler.

Die Mängel werden noch vor Ort festgehalten.

Auf dem Weg nach Hause

Wie die Untersuchungen für den nächsten Reisenden laufen werden, das erfahren wir leider nicht, denn: Bei der Ergebnisverkündung wird bereits der Weg in die Redaktion eingeschlagen. Trotzdem lassen wir es uns nicht nehmen, dem stolzen Fahrer seines "7-Tonnen-Palastes" ebenfalls eine gute Heimreise zu wünschen. Auch für den Schweizer geht es nämlich nun ab nach Hause.

In einer Mitteilung an die Presse teilt die Polizei Karlsruhe im Nachgang an die Maßnahme mit: 29 Fahrzeuge wurden kontrolliert, hiervon 14 Wohnmobile und 15 Wohnwagengespanne. Einem Autofahrer musste die Weiterfahrt untersagt werden, da er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte.

Im Bereich der Ladungssicherheit wurde ein einzelner Verstoß festgehalten. Insgesamt fünf Fahrzeuge waren geringfügig überladen und an einem Fahrzeug mussten technische Mängel beanstandet werden, so die Polizei Karlsruhe. Die Verkehrsuntersuchung endete um 13 Uhr.