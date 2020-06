Welche Wahlversprechen hat die CDU-Fraktion in ihrem ersten Jahr nach der Gemeinderatswahl gehalten?

"Wir konnten vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Verkehr und Sicherheit vieles in die Tat umsetzen. Unser Grundsatz war und ist, die mittelständischen Unternehmen in Karlsruhe zu unterstützen. Sie sind das Rückgrat von Karlsruhes wirtschaftlichem Erfolg", sagt die CDU-Fraktion auf Nachfrage von ka-news.de.



So habe man etwa das städtische Vorkaufsrecht für das Grundstück des Karlsruher Unternehmens Pfeiffer&May unterbunden, um dem Betrieb den Standort zu sichern. Ein weiteres Vorhaben der Fraktion: Gewerbegebiete ausbauen. Hier habe man vor Kurzem im Gemeinderat den Breitbandausbau im Rheinhafen beschlossen.



"Beim Thema Verkehr hoffen wir, demnächst mit dem Bau der Südumfahrung Hagsfeld und dem Bau der Rheinbrücke mitsamt Anschluss an die B 36 zwei wichtige Programmpunkte umzusetzen", so die CDU weiter. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat die Fraktion zudem Anträge in den Gemeinderat eingebracht, die Südliche Waldstraße autofrei zu machen und das Durlacher Tor in Rad- und Autoverkehr zu trennen. "Beide Anträge werden derzeit in den zuständigen Gremien beraten."



Zudem soll die Durlacher Fußgängerzone nach Ansicht der CDU für den motorisierten Verkehr gesperrt und mobilitätseingeschränkte Personen wieder durchgängig mit dem Auto zu den Facharztpraxen in der Kaiserstraße befördert werden dürfen.



In puncto Sicherheit sollen die Karlsruher Problemplätze in der Innenstadt - also der Europaplatz, der Kronenplatz, der Marktplatz und der Stephansplatz - besser ausgeleuchtet werden. "Auch die Stadtteile wollen wir systematisch auf dunkele Straßenzüge und Plätze hin überprüfen lassen und Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen", so die CDU weiter.



Um Gewalt auch im häuslichen Bereich zu verhindern, hat die Fraktion nach eigenen Angaben interfraktionell beantragt, die Finanzierung von Frauenhäusern und Einrichtungen zum Schutz von Kindern zu sichern.