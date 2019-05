Karlsruhe wählt - und wir haben die Stimmen dazu. Ab 18 Uhr tickern wir live aus dem Karlsruher Rathaus. Erste Ergebnisse aus den Karlsruher Wahlbezirken gibt es ab 19 Uhr - von der Europawahl. Eine erste Tendenz zum neuen Gemeinderat gibt es im Anschluss, wenn die unveränderten Stimmzettel ausgezählt sind. Für ein genaues Ergebnis müssen sich Kandidaten und Wähler bis Montagabend gedulden: Dann werden auch die veränderten Stimmzettel ausgezählt sein.

Die Besonderheit des Kumulierens und Panaschierens von Stimmen bei der Kommunalwahl macht die Zählung entsprechend aufwendig: Am Sonntagabend werden von allen abgegebenen Stimmzetteln nur die unveränderten oder im Ganzen gekennzeichneten nach Parteien und Wählervereinigungen ausgezählt.

Mit der Feinauszählung der Stimmen wird am Montag um 8 Uhr in der Schwarzwaldhalle begonnen. Am Sonntag werden 2.000 ehrenamtliche Wahlhelfer die Wahl begleiten und so für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Insgesamt sind 235.000 Karlsruher wahlberechtigt - das sind 6.000 mehr als 2014.

Bei der Briefwahl zeichnete sich in diesem Jahr bereits eine höhere Beteiligung ab: Mitte Mai teilte das Wahlamt mit, dass inzwischen bereits über 36.000 Briefwahlanträge bearbeitet und Unterlagen dazu ausgestellt wurden. Ein neuer Rekord: Mit dieser Anzahl wurden zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits 5.000 Anträge mehr als bei der Europa- und Kommunalwahl 2014 insgesamt bearbeitet.

Am Montag wird dann mit der Feinauszählung der Stimmzettel begonnen, dafür sind über 900 Helfer, teilweise städtische Mitarbeiter, im Einsatz. Das Endergebnis der Kommunalwahl wird Oberbürgermeister Frank Mentrup am Montag, vermutlich gegen 20.30 Uhr, in der Gartenhalle verkünden. ka-news wird vor Ort sein und berichten.

Live-Ticker

+++27. Mai, 15.33 Uhr+++

Die Sitzverteilung im Europäischen Parlament: 751 Sitze - 96 davon aus Deutschland.

EVP (Europäische Volkspartei)

SPE (Sozialdemokratische Partei Europas)

ALDE (Allianz der Konservativen und Reformer in Europa)

Grüne/EFA (Europäische Freie Allianz)

EKR (Europäische Konservative und REformer)

ENF (Europa der Nationen und der Freiheit)

EFDD (Europa der Freiheit und der direkten Demokratie)

GUE/NGL (Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken)

FL (Fraktionslose Abgeordnete)

+++27. Mai, 10.50 Uhr+++

Das Ergebnis der Europawahl in Karlsruher Wahlbezirken:

+++22.08 Uhr+++

Das Ergebnis der Kommunalwahl nach 207 von 258 Wahlbezirken (Prognose in Prozent, nur unveränderte Stimmzettel).

Wir beenden an dieser Stelle den Live-Ticker und sind morgen wieder da - dann aus der Schwarzwaldhalle, wo die Feinauszählung der kumulierten und panaschierten Stimmen stattfindet.

+++21.36 Uhr+++

164 von 258 ausgezählten Wahlbezirken der unveränderten Stimmzettel der Gemeinderatswahl 2019:

+++20.36 Uhr: Mentrup freut sich über hohe Wahlbeteiligung+++

Noch knapp 40 Wahlbezirke müssen ausgezählt werden, dann steht das Ergebnis der Europawahl aus Karlsruhe fest. Oberbürgermeister Frank Mentrup zieht ein positives Fazit dieses Super-Wahlsonntages: "Dass die Wahlbeteiligung so hoch ist, das ist sensationell. Über 60 Prozent, das zeichnet sich ab - das ist phänomenal!", sagt er im Gespräch mit ka-news.

"Dann haben die pro-europäischen Parteien die Mehrheit, das beruhigt mich sehr. Innerhalb der Parteien ist es zu einer Verschiebung der Grünen gekommen, das spiegeln auch die Kommunalwahlen wider - das Thema Klimaschutz überstrahlt alles!"

+++20 Uhr: Grüne stehen für "Themen der Gegenwart"+++

"Ich denke, das Ergebnis hat sich schon seit Längerem abgezeichnet", sagt Landtagsabgeordnete der Grünen, Ute Leidig, im Gespräch mit ka-news. "Wir stehen für die Themen, die heute wichtig sind. Wir waren immer eine Parte der Zukunftsthemen, aber die Zukunft hat uns eingeholt. Nun sind die Themen der Grünen die Themen der Gegenwart. Klimawandel, Artenschutz, Mobilität und der Zusammenhalt in Europa. Dafür stehen die Grünen und dafür haben wir dieses Wahlergebnis eingefahren!"

Mittlerweile sind über 140 von 258 Wahlbezirken von der Europawahl ausgezählt:

+++19.38 Uhr: CDU zur Prognose "wenn sie so eintritt, wäre das ein Desaster"+++

Der Karlsruher Stadtrat Sven Maier (CDU) über das Europa-Ergebnis seiner Partei. "Mich freut vor allem, dass die Nationalisten und Populisten nicht so stark geworden sind, wie sie das wollten, und dass die europafreundlichen Parteien noch da sind, wenn auch mit Verlusten", sagt er gegenüber ka-news.

Die Verluste der CDU auf kommunaler Ebene - für Maier ein Schock, für den er klare und harte Worte findet: "Wir haben ja erstmal nur die Prognose, und da kann ich nicht hoffen, dass die so eintritt", sagt er. "Denn wenn das so eintreffen würde, dann wäre das ein Desaster!"

+++19.23 Uhr: Sehr hohe Wahlbeteiligung+++

Die Karlsruher waren heute wohl sehr motiviert. Die Wahlbeteiligung liegt, nach 41 von 258 ausgezählten Wahlbezirken, bei der Europawahl bei über 62 Prozent. (2014: 48,9 Prozent)

+++19.15 Uhr: CDU hält sich mit Statements zurück+++

Die Stimmung der CDU - bedrückt. Vor Veröffentlichung der Auszählung der ersten Karlsruher Wahlbezirke trifft ka-news im Rathaus auf Ingo Wellenreuther, Abgeordneter des Bundestags, und Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz. Statements will man zu den bundesweiten Prognosen noch keine geben, man will die Auszählung der Karlsruher Wahlbezirken abwarten.

+++18.58 Uhr: Linke freuen sich über gutes Ergebnis+++

Über ein gutes Ergebnis freuen sich Bundestagsabgeordnete Karin Binder und Lukas Bimmerle, Spitzenkandidat für Karlsruhe von den Linken. "Das Ergebnis ist für uns großartig, denn die Kommunalwahlen zeigen, dass mehr Karlsruhe eine progressive Politik wollen, dass Karlsruhe ökologischer wird und die Verkehrswende nun einsetzt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir diese politische Mehrheit im nächsten Gemeinderat umsetzen können!" Die Linke verzeichnet nach ersten Hochrechnungen auf kommunaler Ebene ein Plus von vier Prozent.

Bei der Europawahl liegt die Linke bei vier Prozent, das ist ein unverändertes Ergebnis. "Wir warten ab, denn in der Vergangenheit haben wir immer wieder erlebt, dass wir in der EU aufgrund der vielen kleinen Parteien zu knabbern haben", sagt Karin Binder gegenüber ka-news.

+++18.50 Uhr: AfD ist enttäuscht - "haben mehr erwartet"+++

Was das Ergebnis der Europawahl angeht, zeigt sich Marc Bernhard von der AfD enttäuscht. "Wir haben mehr erwartet, 14 oder 15 Prozent - trotzdem ist die Prognose von 10,5 Prozent ein Zuwachs zur letzen Wahl", sagt er im Gespräch mit ka-news. Ebenso hält er die Prognose für die Gemeinderatswahl für "unrealistisch": "Ich denke, wir werden uns in der Nähe des Ergebnisses der EU-Wahl bewegen, denn fünf Prozent - das wäre weniger als 2014!" Die genaue Stimmauszählung für die Gemeinderatswahl gibt es allerdings erst am Montag.

+++18.45 Uhr: Grüne feiern Ergebnis+++

Im Rathaus ist die Stimmung bei den Karlsruher Grünen ausgelassen und gut: Die ersten Prognosen zeigen 22 Prozent für die Grünen bei der Europawahl 2019. Zoe Mayer, Listenkandidatin Nummer 1, äußert sich gegenüber ka-news: "Das ist wunderbar, wir freuen uns. Das zeigt, dass sich die Bemühungen und der Wahlkampf der letzten Monate ausgezahlt haben." Was zum Erfolg der Grünen beigetragen hat? Sicherlich auch die "Fridays for future"-Bewegung, der Einsatz für Klima- und Umweltthemen und die proeuropäische Haltung, ist Mayer überzeugt.

+++18.40 Uhr+++

Bei der Europawahl liegt die CDU nach ersten Hochrechnungen bei 30 Prozent. Sie verzeichnet damit im Vergleich zur Europawahl 2014 (39,3 Prozent) deutliche Verluste. Die Grünen steigern ihr Ergebnis von 13,2 Prozent im Jahr 2014 auf jetzt 25,0 Prozent.

Sie liegen damit auf dem zweiten Platz noch vor der SPD, die von 23 Prozent (2014) auf jetzt 13,5 Prozent abrutschte. Die AfD kommt auf 9,0 Prozent nach 7,9 Prozent vor fünf Jahren. Die FDP verzeichnet 7,5 Prozent (2014: 4,1 Prozent).

+++18.28 Uhr: Grüne zu Ergebnis - "Wahnsinn!"+++

Nach ersten Hochrechnungen liegen die Grünen bei der Kommunalwahl in Karlsruhe bei 33 Prozent. "Das ist der Wahnsinn", sagt Johannes Honné von den Grünen. "Da ist noch ein Unsicherheitsfaktor drin, das wissen wir - aber wenn das so eintreffen würde... Wahnsinn! Das Thema Klimaschutz ist nun bei der breiten Bevölkerung angekommen!"

+++18.17 Uhr: Erste Prognosen zur Europawahl+++

Die ersten Hochrechnungen von der Europawahl sind da, die Union hat verloren, ebenso die SPD. Stärkster Gewinner sind derzeit die Grünen. Ein Ergebnis, das Bürgermeister Albert Käuflein sehr überrascht. "Das Ergebnis ist so, wie es die Experten erwartet haben. Ich persönliche bedauere sehr das schlechte Abschneiden der CDU, der Partei, in der ich Mitglied bin", sagt Käuflein gegenüber ka-news.

Bei ersten Umfragen in Sachen Kommunalwahl scheinen ebenfalls die Grünen der Gewinner zu sein. "In 15 Wahllokalen wurden die Wähler gefragt wie sie abgestimmt haben - und das sieht so aus, als wären die Grünen so stark wie CDU und SPD zusammen", so Käuflein. Doch das sind nur Umfragen und Prognosen - das Wahlergebnis gibt es erst am Montag.

+++18.03 Uhr: Bürgersaal im Rathaus füllt sich+++

Die Wahllokale sind geschlossen, die zahlreichen freiwilligen Helfer beginnen nun mit dem Auszählen der Stimmen. Auch im Rathaus füllt es sich so langsam. Auch wenn erst die Stimmen für die Europawahl ausgezählt werden, auch Gemeinderäte haben sich auf den Weg ins Rathaus gemacht.

Parsa Marvi, Spitzenkandidat der SPD, beobachtet das Geschehen. "Die Spannung ist immer groß, wir haben in den letzten Wochen so viel Arbeit geleistet", sagt er gegenüber ka-news. Das Ziel der SPD: "Wir hoffen, dass wir vor Ort und für Karlsruhe gute Arbeit gemacht haben, aber wir wissen auch, dass wir Probleme hatten, etwa im Ansehen in der Bundesregierung und das schlägt sich bis zur Kommune durch!"

Eines der Themen, dass den Wahlkampf aus Sicht der SPD am meisten beherrscht hat, gab es nicht. "Es gibt Themen, die sind wiederkehrend in Großstädten. Unsere sind etwa Kita oder bezahlbarer Wohnraum. Aber in einer Kommune müssen viele Probleme gelöst werde, es gibt nicht nur das eine Thema!"

+++17.54 Uhr+++

In wenigen Minuten schließen die Wahllokale, im Rathaus ist es noch entspannt. Doch Karlsruhes OB Frank Mentrup ist schon sehr gespannt, wie die Ergebnisse ausfallen werden, "Ich bin sehr gespannt, was die Europawahl betrifft", sagt er im ka-news-Interview.

"Was die Kommunalwahl betrifft, da ist es ja die Besonderheit, dass weniger Listen angetreten sind, als beim letzten Mal. Zwischen den Kandidaten, die dann im neuen Gemeinderat sind, da wird sich sicherlich noch etwas verschieben. Aber ich denke nicht, dass etwas Gravierendes passieren wird!"

