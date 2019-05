Wussten Sie das schon? 7 Fakten zum neuen Gemeinderat in Karlsruhe

Wer ist der jüngste Gemeinderat, welcher der Älteste? Wie alt war der Gemeinderat im Schnitt bisher? Und wie viele Frauen gibt es im neu gewählten Stadtparlament? Es folgen 7 Fakten über den neu gewählten Gemeinderat in Karlsruhe.

1. Die Altersstruktur

Insgesamt hat sich der neue Gemeinderat verjüngt. Lag der Altersdurchschnitt insgesamt noch bei 54,27 Jahren vor der Wahl am Sonntag, so liegt er nun bei 49,29 Jahren. Wie alt sind die Parteien und Wählervereinigungen im Durchschnitt - bezogen auf ihre Stadträte? Wir haben uns das genauer angeschaut. Sortiert nach den Parteien ergibt sich folgende Altersstruktur:

2. Die jüngste Stadträtin

Die jüngste Stadträtin ist die neu eingezogene Mathilda Göttel von den Linken. Die gebürtige Karlsruherin ist gerade mal 20 Jahre alt.

Bei der vergangenen Wahl 2014 war es noch Zoe Mayer - die aktuelle Spitzenkandidatin der Grünen. Sie war bei ihrem Ersteinzug in das städtische Gremium 18 Jahre jung.

3. Der älteste Stadtrat

Der älteste Stadtrat ist Tom Høyem. Der Däne, der seit 2004 im Karlsruher Gemeinderat die FDP vertritt, ist 77 Jahre alt.

4. Frauen versus Männer

Auch in Sachen Geschlechterverteilung hat sich im neuen Gemeinderat etwas verändert: Es sind mehr Frauen vertreten als noch 2014 - insgesamt 21. Im neuen Gemeinderat sitzen damit 44 Prozent weibliche und 56 Prozent männliche Stadträte.

5. Neu versus alt

Viele der 48 Stadträte sind neu im Gemeinderat, nämlich 18 an der Zahl. Die meisten neuen Stadträte haben die Grünen: Neun neue Gesichter sollten Sie sich hier merken.

Einige der Stadträte machen den Job aber nicht erst seit gestern, sondern sind schon lange Jahre Teil der Stadtpolitik. Etwa Elke Ernemann von der SPD oder Tilman Pfannkuch von der CDU. Beide sitzen seit 2004 im Gemeinderat.

Noch länger dabei sind ihre Kollegen Thorsten Ehlgötz (CDU) - seit 1999 im Stadtrat und Michael Zeh (SPD) - seit 1994 dabei.

6. Der erfahrenste Stadtrat - am längsten dabei ist...

Aber einer hat sie um Längen überholt, er ist der erfahrenste Stadtrat im Rathaus: Lüppo Cramer von der Karlsruher Liste (KAL). Er sitzt seit 1980 im Gemeinderat! Zunächst für die Grüne Liste, dann parteilos.

1983 verließ Cramer den Gemeinderat, kehrte aber ein Jahr darauf zurück: Nachdem 1984 die Wählergemeinschaft Karlsruher Liste gegründet wurde, trat er für sie an - und wurde gewählt. Somit ist er, mit einer kurzen Unterbrechung, der am längsten amtierende Stadtrat in der Fächerstadt.

7. Grüne sind erstmals stärkste Kraft

Der geneigte politische Leser weiß es bereits, dennoch bleibt es ein erwähnenswerter Fakt: Zum ersten Mal seit ihrer Gründung 1980 sind die Grünen die stärkste Kraft im Gemeinderat - in ihrem Gründungsjahr wurden sie mir zwei Sitzen in das Karlsruher Gremium gewählt. Seit 1972 hielt die CDU die Sitze-Mehrheit im Karlsruher Rathaus.