vor 12 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Wer sitzt in den kommenden fünf Jahren im Karlsruher Gemeinderat und im Europaparlament? Wahlhilfen sollen Entscheidungen erleichtern

In knapp drei Wochen, am 26. Mai, dürfen die Karlsruher an die Wahlurnen treten, um über die künftige Zusammensetzung des Gemeinderates zu entscheiden. Welchen Standpunkt welche Partei dabei vertritt, ist - vor allem für Erstwähler - oft nicht einfach zu erkennen. Um den Karlsruher Wählern die Entscheidung bei der anstehenden Kommunalwahl zu erleichtern, hat der Stadtjugendausschuss unter anderem mit dem Arbeitskreis Karlsruher Schülervertreter dem Kommunal-o-mat entwickelt. Er soll vor allem jungen Menschen bei der Stimmabgabe helfen.