Sophia Wagner Ingo Rothermund Karlsruhe Weniger Bilder und Bahnen mit Parteilogo: So wurde in der Fächerstadt früher Wahlkampf gemacht

Am Sonntag, 26. Mai, sind Kommunal- und Europawahlen in Karlsruhe: Der Gemeinderat und das Europaparlament werden gewählt. Und die gesamte Fächerstadt ist mit hunderten Wahlplakaten der Parteien behängt - das war auch schon in den 60ern so. ka-news hat sich auf den Weg quer durch die Stadt gemacht und einige Spots zum Vergleich gefunden.