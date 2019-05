20.05.2019 16:00 Lena Kube Karlsruhe Wahlsonntag rückt näher: Bis wann kann noch Briefwahl beantragt werden und wann müssen Sie zur Post?

Sonntag ist Wahltag - wenn man nicht vor Ort ins Wahllokal gehen möchte, können die Stimmen auch per Briefwahl abgegeben werden. Und das sogar noch bis zum Wahltag selbst. Wer den Brief allerdings per Post verschickt, sollte ihn spätestens am Donnerstag einwerfen. Worauf bei der Briefwahl geachtet werden muss: ka-news hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen.