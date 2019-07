Machen bis 2024 Stadtpolitik: Was Sie über den neuen Gemeinderat wissen sollten (mit Video)

Rund acht Wochen nach der Wahl ist es endlich so weit: Der neue Gemeinderat tritt heute zum ersten Mal zusammen. Welche 48 Karlsruher Köpfe in den nächsten fünf Jahren über die Kommunalpolitik der Fächerstadt entscheiden, wer neu dabei ist, wer mit wem arbeitet und wer neben wem sitzt - hier gibt es (nochmal) alle Informationen zum neuen Gemeinderat im ka-news.de-Überblick.

Die Wahl hat die (Mehrheits-)Verhältnisse im Gemeinderat durcheinander geworfen. "Das war praktisch wie ein grüner Tsunami, der über uns kam", sagte CDU-Bundestagsabgeordneter Ingo Wellenreuther im Mai nach der Kommunalwahl. In dieser Legislaturperiode gibt es mehr grün, dafür weniger rot und schwarz - so könnte man das Wahlergebnis kurz und knapp zusammenfassen. Erstmals sind die Grünen stärkste Kraft im Karlsruher Gemeinderat.

Umgerechnet auf die 48 Sitze im Karlsruher Gemeinderat sieht das Ergebnis der Kommunalwahl so aus:

Und auch der offizielle Sitzplan ist inzwischen bekannt: Einfach mit dem Mauszeiger über die Sitze fahren und mehr über die einzelnen Stadträte erfahren!

Wie viele Sitze haben die Fraktionen gewonnen, wie viele verloren?

Manche Parteien mussten Stühle freimachen, andere nehmen nun mehr Platz an den Tischen im Rathaus in Anspruch. Größte Gewinner sind mit sechs Sitzen die Grünen, wohingegen die CDU vier Sitze einbüßen musste. Auch die SPD sitzt für die nächsten fünf Jahre mit drei Stadträten weniger im Gemeinderat.

Fraktionen: Wer macht mit wem Politik?

Mindestens drei Sitze braucht eine Partei, um eine Fraktion zu stellen. Das bedeutet: Die Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD können jeweils selbst eine eigene Fraktion bilden. Um die eigenen Interessen besser durchsetzen zu können, haben sich darüber hinaus noch zwei weitere Fraktion zusammengefunden: Die zwei Gemeinderäte der Karlsruher Liste schließen sich mit denen der Partei zusammen - ebenso die Freien Wähler mit Für Karlsruhe.

Was passiert in der ersten Sitzung?

In der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates am heutigen Dienstag stehen einige organisatorische Punkte auf der Tagesordnung - unter anderem müssen die Ausschüsse der Stadt neu besetzt werden. Doch auch der ein oder andere Beschluss steht schon an: Beispielsweise, wie und ob die Radwege zum Europaplatz neu gestaltet werden könnten.

Wer sind die 18 "Neuen" im Gemeinderat?

Nachdem sich bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag, 16. Juli, 18 Stadträte aus dem Bürgersaal des Rathauses verabschieden mussten, ist nun der Weg frei für ihre 18 Nachrücker: Es ist der Startschuss für die nächsten fünf Jahre Karlsruher Stadtpolitik.