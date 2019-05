Karlsruhe wählt - und wir haben die Stimmen dazu. Ab 18 Uhr tickern wir live aus dem Karlsruher Rathaus. Erste Ergebnisse aus den Karlsruher Wahlbezirken gibt es ab 19 Uhr - von der Europawahl. Eine erste Tendenz zum neuen Gemeinderat gibt es im Anschluss, wenn die unveränderten Stimmzettel ausgezählt sind. Für ein genaues Ergebnis müssen sich Kandidaten und Wähler bis Montagabend gedulden: Dann werden auch die veränderten Stimmzettel ausgezählt sein.

Die Besonderheit des Kumulierens und Panaschierens von Stimmen bei der Kommunalwahl macht die Zählung entsprechend aufwendig: Am Sonntagabend werden von allen abgegebenen Stimmzetteln nur die unveränderten oder im Ganzen gekennzeichneten nach Parteien und Wählervereinigungen ausgezählt.

Mit der Feinauszählung der Stimmen wird am Montag um 8 Uhr in der Schwarzwaldhalle begonnen. Am Sonntag werden 2.000 ehrenamtliche Wahlhelfer die Wahl begleiten und so für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Insgesamt sind 235.000 Karlsruher wahlberechtigt - das sind 6.000 mehr als 2014.

Bei der Briefwahl zeichnete sich in diesem Jahr bereits eine höhere Beteiligung ab: Mitte Mai teilte das Wahlamt mit, dass inzwischen bereits über 36.000 Briefwahlanträge bearbeitet und Unterlagen dazu ausgestellt wurden. Ein neuer Rekord: Mit dieser Anzahl wurden zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits 5.000 Anträge mehr als bei der Europa- und Kommunalwahl 2014 insgesamt bearbeitet.

Am Montag wird dann mit der Feinauszählung der Stimmzettel begonnen, dafür sind über 900 Helfer, teilweise städtische Mitarbeiter, im Einsatz. Das Endergebnis der Kommunalwahl wird Oberbürgermeister Frank Mentrup am Montag, vermutlich gegen 20.30 Uhr, in der Gartenhalle verkünden. ka-news wird vor Ort sein und berichten.

Live-Ticker aus dem Rathaus

Hier startet ab 18 Uhr der Live-Ticker.

Wer will in den Gemeinderat, welche Listen gibt es und wie wähle ich richtig - und wo kann ich meine Briefwahlunterlagen noch abgeben? Die Antworten haben wir im Artikel bereits für Sie zusammengestellt: Wahlen auf ka-news: Wir begleiten Sie durch die Europa- und Kommunalwahl - alles Wichtige auf einen Blick

Welche Stadträte sind im neuen Gemeinderat? Welcher Stadtteil hat wie gewählt? Welche Besonderheiten hat der neue Gemeinderat? Auf ka-news werden wir die Analysen der Wahlergebnisse im Laufe der Woche veröffentlichen. Was interessiert Sie besonders an den Ergebnissen? Schreiben Sie es uns in die Kommentare, per Mail an redaktion@ka-news.de oder per ka-Reporter-Formular.