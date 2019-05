Micha Schlittenhardt (4)

Schlittenhardt, Micha29DuisburgNeureutverheiratetEin Kind, zweites auf dem WegBA in interkulturellem Management und KommunikationBüroleiterIch trete bei FÜR Karlsruhe an, weil FÜR Karlsruhe unabhängig und agil ist. Außerdem tritt FÜR Karlsruhe für eine Politik mit christlicher Herzenshaltung ein und hat in den letzten 10 Jahren bewiesen, wie konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen und Fraktionen gestaltet werden kann.