Lukas Bimmerle (1) Name, Vorname: Bimmerle, Lukas

Alter: 22

Geburtsort: Oberkirch

Wohnort (Stadtteil): Südweststadt

Familienstand: ledig

Kinder: keine Kinder

Erlernter Beruf: Studium Wirtschaftsingenieurwesen

Aktuelle Tätigkeit: Produktmanager

Im Gemeinderat seit: bisher nicht im Gemeinderat

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Ich möchte in den Gemeinderat, damit die Politik in Karlsruhe endlich aktiv von den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wird und jeder in Karlsruhe gut leben kann – unabhängig davon wie viel Geld man verdient oder woher man kommt.

Karin Binder (2) Name, Vorname: Binder, Karin

Alter: 61

Geburtsort: Stuttgart

Wohnort (Stadtteil): Südstadt

Familienstand: glücklich verheiratet

Kinder: keine eigenen

Erlernter Beruf: Handelsfachwirtin IHK

Aktuelle Tätigkeit: Ex-MdB, ehem. DGB-Regionsvorsitzende und jetzt viel Ehrenamt

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Sozialer, barrierefreier Wohnungsbau, gebührenfreie Kitas und Schulverpflegung sind notwendig, um allen Menschen das Leben in Karlsruhe weiterhin zu ermöglichen. Mehr Personal in den Krankenhäusern und anderen städtischen Einrichtung sowie der Ausbau von Sozialarbeit müssen eine bessere Versorgung insbesondere von kranken und alten Menschen gewährleisten.

Mathilde Göttel (3) Name, Vorname: Göttel, Mathilde

Alter: 20

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Nordstadt

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: noch im Studium

Aktuelle Tätigkeit: Studentin der Kunst- und Baugeschichte

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Der Klimawandel und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum zeigen, dass es dringend einen Politikwechsel braucht. Dafür möchte ich mich als junge Stimme einsetzen.

Sebastian Becker (4) Name, Vorname: Becker, Sebastian

Alter: 32

Geburtsort: Köln

Wohnort (Stadtteil): Beiertheim

Familienstand: ledig

Kinder: Keine

Erlernter Beruf: Politikwissenschaftler

Aktuelle Tätigkeit: Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Die gesellschaftliche Spaltung durch steigende Mieten, einer immer weiter auseinander gehenden Schere zwischen Arm und Reich und dem gegeneinander Ausspielen sozialer Gruppen schreitet in Deutschland immer weiter voran. Das ist auch in Karlsruhe zu spüren und muss durch konsequent sozial-ökologische Politik bekämpft werden. Mein Ziel ist es, allen Menschen die gesellschaftliche Teilhabe zukommen zu lassen, die sie verdient haben.

Anna Jahn (5) Name, Vorname: Jahn, Anna

Alter: 22

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): Südstadt

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: noch in Ausbildung

Aktuelle Tätigkeit: Auszubildende zur Industriemechanikerin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Um eine soziale und gerechte Stadt für alle Menschen mitzugestalten.

Malte Hoheisel (6) Name, Vorname: Hoheisel, Malte

Alter: 31

Geburtsort: Freudenstadt

Wohnort (Stadtteil): Südweststadt

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Realschullehrer

Aktuelle Tätigkeit: Realschullehrer

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Es wird Zeit, dass Karlsruhe mit dem sozial-ökologischen Wandel beginnt. Daher möchte ich mich für ein kostenfreies ÖPNV-Ticket für Schüler, gebührenfreie Kitas mit gutem Betreuungsschlüssel und gut ausgestattete Schulen stark machen.

Serena Schmidt (7) Name, Vorname: Schmidt, Serena

Alter: 32

Geburtsort: Stuttgart

Wohnort (Stadtteil): Innenstadt-West

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Lebensmittelingenieurin

Aktuelle Tätigkeit: Projektmanagerin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Ich trete ein für mehr Frauen in den politischen Gremien, den Ausbau von Kitas, das Verbot von sexistischer Werbung, die Unterstützung von Schwangeren und für den Schutz von Frauen vor Gewalt.

Alexandria Dritschler (8) Name, Vorname: Dritschler, Alexandria

Alter: 28

Geburtsort: Ludwigshafen

Wohnort (Stadtteil): Südstadt

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Laboringenieurin

Aktuelle Tätigkeit: Laboringenieur bei EIFER / Stadtverbandsprecherin Die Linke Karlsruhe

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Im Gemeinderat will ich mich für eine kommunale Verwaltung einsetzen, die vielfältige Geschlechteridentitäten berücksichtigt.

Sandra Schlensog (9) Name, Vorname: Schlensog, Sandra

Alter: 41

Geburtsort: Stralsund

Wohnort (Stadtteil): Karlsruhe Weststadt

Familienstand: geschieden

Kinder: 1

Erlernter Beruf: Bürokauffrau

Aktuelle Tätigkeit: Arbeitssuchend, Politische Aktivistin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Es wird Zeit, dass Menschen, die nicht von Geburt an Politiker*in sind, mitmischen und gegen die Ungerechtigkeiten auch in Karlsruhe vorgehen.

Grözinger Johannes (10) Name, Vorname: Johannes, Grözinger

Alter: 18

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): Nordstadt

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Schüler (Abschlussjahr)

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Um soziale, ökologische, friedliche und antifaschistische Kämpfe von der Straße in die Parlamente zu tragen

Andrea Dreusch (11) Name, Vorname: Dreusch, Andrea

Alter: 55

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Palmbach

Familienstand: verwitwet

Kinder: 2

Erlernter Beruf: Biologin

Aktuelle Tätigkeit: psychologischer Coach

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Ich möchte in unserer Stadt helfen, soziale und umweltpolitische Ziele zu erreichen.

Lars Rinn (12) Name, Vorname: Rinn, Lars

Alter: 24

Geburtsort: Gießen

Wohnort (Stadtteil): Südweststadt

Familienstand: -

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Ingenieur Verfahrenstechnik

Aktuelle Tätigkeit: Student Verfahrenstechnik (Master)

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Um mich für ein nachhaltiges Karlsruhe und bessere Bedingungen in der Pflege einzusetzen.

Sibylle Nies de Alva (13) Name, Vorname: Nies de Alva, Sibylle

Alter: Geburtsjahr 1952

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Hagsfeld-Geroldsäcker

Familienstand: verheiratet

Kinder: 2

Erlernter Beruf: Erzieherin, Sozialpädagogin, Mediatorin

Aktuelle Tätigkeit: Arbeit in einer Mediationspraxis und bei pro familia Karlsruhe

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Ich trete als Sozialpolitikerin besonders für die Rechte von Frauen und Kindern ein. Wie können sie unseren öffentlichen Raum - Straßen, Plätze, Straba - freier und ungehinderter nutzen?

Raphael Gruseck (14) Name, Vorname: Gruseck, Raphael

Alter: 27

Geburtsort: Ettenheim

Wohnort (Stadtteil): Rintheim

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Elektroingenieur

Aktuelle Tätigkeit: Softwareentwickler

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Als Stadtrat möchte ich mich dafür einsetzen, dass sich Karlsruhe zu einer klimagerechten Stadt entwickelt, damit wir das 1,5 Grad Ziel einhalten. Es wird höchste Zeit, die Bereiche Mobilität, Wohnen und Energie ökologisch und sozial umzugestalten.

Lara Bettin (15) Name, Vorname: Bettin, Lara

Alter: 21

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: FSJ

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Rudolf Bürgel (16) Name, Vorname: Bürgel, Rudolf

Alter: 66

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Informatiker

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Anete Wellhöfer (17) Name, Vorname: Wellhöfer, Anete

Alter: 56

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Nordstadt

Familienstand: eingetragene Lebenspartnerschaft

Kinder: -

Erlernter Beruf: Immobilienfachwirtin

Aktuelle Tätigkeit: Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Stadträtin möchte ich werden, um mich unter anderem für folgende Themen einzusetzen und eine Veränderung der aktuellen Politik herbeizuführen: Wohnungsmangel, Klimawandel, Feminismus und soziale Gerechtigkeit.

Roland Zöller (18) Name, Vorname: Zöller, Roland

Alter: 69

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Rentner

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? - : Zöller, Roland69Rentner

Anna Ginder (19) Name, Vorname: Ginder, Anna

Alter: 34

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Kauffrau für Büromanagement

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Roberto Alcaide (20) Name, Vorname: Alcaide, Roberto

Alter: 50

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand:

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Tourismusreferent

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Jonas Fehrenbach (21) Name, Vorname: Fehrenbach, Jonas

Alter: 38

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Angestellter

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Nathalie Melüh (22) Name, Vorname: Melüh, Nathalie

Alter: 24

Geburtsort: Neuenbürg

Wohnort (Stadtteil): Innenstadt-West

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: noch keinen

Aktuelle Tätigkeit: Lehramtstudentin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Karlsruhe braucht junge Lehrer*innen im Gemeinderat, die sich für die Verbesserung der lokalen Bildungspolitik einsetzen, beispielsweise beim Thema Chancengleichheit.

Armin Glaser (23) Name, Vorname: Glaser, Armin

Alter: 58

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Konfliktmanager

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Viola Bullmann (24) Name, Vorname: Bullmann, Viola

Alter: 19

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: ledig

Kinder: nein

Erlernter Beruf: Erzieherin

Aktuelle Tätigkeit: Auszubildende

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? In den Stadtrat muss neuer Wind, die jüngeren Generationen und deren Angelegenheiten sind quasi nicht vertreten.

Daniel Schniz (25) Name, Vorname: Schniz, Daniel

Alter: 47

Geburtsort: Mainz

Wohnort (Stadtteil): Mühlburg

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Diplom-Betriebswirt und Einzelhandelskaufmann

Aktuelle Tätigkeit: Angestellter im Marketing bei dm-drogerie markt

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Ich möchte mich dafür einsetzen, die soziale Situation in Karlsruhe zu verbessern und Menschen, die quer denken und leben, unterstützen.

Sonnhild Thiel (26) Name, Vorname: Thiel, Sonnhild

Alter: 77

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Sozialarbeiterin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Elwis Capece (27) Name, Vorname: Capece, Elwis

Alter: 54

Geburtsort: Remagen

Wohnort (Stadtteil): Südstadt

Familienstand: glücklich verheiratet

Kinder: 2

Erlernter Beruf: Einzelhandelskaufmann

Aktuelle Tätigkeit: Gewerkschaftssekretär NGG

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Weil die sozialen Belange und Interessen der Menschen wieder in den Mittelpunkt der Kommunalpolitik gerückt werden müssen.

Maria Kraushaar-Jettinger (28) Name, Vorname: Kraushaar-Jettinger, Maria

Alter: 83

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: Lehrerin

Aktuelle Tätigkeit: im Ruhestand

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Hein Sauer (29) Name, Vorname: Sauer, Hein

Alter: 29

Geburtsort: Berlin

Wohnort (Stadtteil): Nordweststadt

Familienstand: verheiratet

Kinder: 1

Erlernter Beruf: Musikwissenschaftler

Aktuelle Tätigkeit: wissenschaftlicher Mitarbeiter

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Weil Karlsruhe eine solidarische und soziale Politik braucht.

Gülcan (Özcan) Ölmez (30) Name, Vorname: Ölmez, Gülcan (Özcan)

Alter: 52

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Krankenschwester

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Andre Steiner (31) Name, Vorname: Steiner, Andre

Alter: 43

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Angestellter

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Linda Egloff (32) Name, Vorname: Egloff, Linda

Alter: 23

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Studentin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Dieter Emig (33) Name, Vorname: Emig, Dieter

Alter: 65

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: wissenschaftlicher Angestellter

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Klaus Krug-Beutner (34) Name, Vorname: Krug-Beutner, Klaus

Alter: 51

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Lkw-Fahrer

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Katharina Breier (35) Name, Vorname: Breier, Katharina

Alter: 30

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil):

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Schauspielerin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Jan Mast (36) Name, Vorname: Mast, Jan

Alter: 22

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Student

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Jana Kenkel (37) Name, Vorname: Kenkel, Jana

Alter: 21

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Studentin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Kevin Krämer (38) Name, Vorname: Krämer, Kevin

Alter: 23

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Student

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Christine Maier (39) Name, Vorname: Maier, Christine

Alter: 45

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: GEW-Gewerkschaftssekretärin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Matteo Foschi (40) Name, Vorname: Foschi, Matteo

Alter: 44

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Verdi-Gewerkschaftssekretär

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Melanie Trippel (41) Name, Vorname: Trippel, Melanie

Alter: 43

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Lehrerin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Kai Schmidt (42) Name, Vorname: Schmidt, Kai

Alter: 52

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Nordstadt

Familienstand: ledig

Kinder: 1

Erlernter Beruf: Diplom-Meteorologe

Aktuelle Tätigkeit: IT-Projektleiter

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Um mich für mehr Klimaschutz, Digitalisierung und Datenschutz, guten und bezahlbaren Wohnraum, soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Teilhabe, Feminismus und queere Vielfalt sowie für eine klare Kante gegen Rassismus und Faschismus in der Karlsruher Politik einzusetzen.

Sabine Zürn (43) Name, Vorname: Zürn, Sabine

Alter: 62

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Sascha Wöschler (44) Name, Vorname: Wöschler, Sascha

Alter: 32

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Weststadt

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: keiner

Aktuelle Tätigkeit: selbstständiger Kaufmann

Im Gemeinderat seit: bislang nicht

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? In der Kommune bieten sich die konkretesten und naheliegendsten Möglichkeiten, die Gesellschaft aktiv (mit-) zu gestalten.

Stefanie Boldt (45) Name, Vorname: Boldt, Stefanie

Alter: 42

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Karlsruhe-Oststadt

Familienstand: geschieden

Kinder: -

Erlernter Beruf: Magister Literaturwissenschaft und Pädagogik

Aktuelle Tätigkeit: Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? Ich kandidiere für die Linke, weil sie sich für ein gutes Leben aller Bürger stark macht.

Oliver Deyhle (46) Name, Vorname: Deyhle, Oliver

Alter: 22

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Student

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -

Laura Herteux (47) Name, Vorname: Herteux, Laura

Alter: 25

Geburtsort: -

Wohnort (Stadtteil): -

Familienstand: -

Kinder: -

Erlernter Beruf: -

Aktuelle Tätigkeit: Volontärin

Im Gemeinderat seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Stadtrat werden? -