Michael Haug (2)

Haug, Michael58KarlsruheGrünwinkel (Heidenstückersiedlung)verheiratetZweiWasserbauingenieurWasserbauingenieur in einem IngenieurbüroJanuar 2017Mein Ziel ist es die offene Gesellschaft in der wir leben zu erhalten und weiterzuentwickeln - und das geht am Besten vor Ort, in der Stadt, im Gemeinderat wo wir ganz nah an den Menschen sind und auf ihre Bedürfnisse eingehen können.