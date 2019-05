Erik Wohlfeil (18)

Wohlfeil, Erik27KarlsruheOststadtledigkeineStudent des Lehramts für Gymnasien (Mathematik, Physik)2014Ich will Karlsruhe für alle Menschen lebenswert halten mit Naturschutz, umweltschonendem Verkehr, Digitalisierung und Wissenschaft; dafür will ich die Stimmen der jüngeren Generationen stärken, die in der Stadtpolitik leider noch immer zu wenig beachtet werden.