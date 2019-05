Zahide Yesil (8)

Yesil, Zahide48Adana - TürkeiDurlachgeschiedenEin KindKauffrau für Bürokommunikationkaufmännische Angestellte- (Ortschaftsrätin in Durlach seit 2014)Ich möchte mich in der Stadt, in der ich lebe, mich sehr wohl fühle und als meine Heimat betrachte, für ein lebenswertes Karlsruhe und für ein soziales und gerechtes Miteinander aller Generationen und Mitbürger, engagieren und beteiligen.