Andreas Seidler (9)

: Seidler, Andreas51StuttgartDurlachverheirateteine TochterDiplom-Geologe & Diplom-Kaufmann (FH)Selbständiger Sachverständiger und Gutachter im Bauwesen und UmweltschutzDamit diejenigen Karlsruher Bürger, deren Heimat Karlsruhe ist, sich auch in Zukunft in Karlsruhe heimisch fühlen: Daher zum Beispiel keine brachiale Nachverdichtung in gewachsenen Wohnquartieren und keine als Fremdkörper wirkenden Hochhäuser in gewachsenen Stadtteilen!