Wenn am Sonntag die Karlsruher an die Wahlurne treten, dann wählen sich nicht nur auf lokaler Ebene einen neuen Gemeinderat. Zeitgleich werden auch die Abgeordneten für das Europaparlament gewählt. Oberbürgermeister Frank Mentrup ruft nun die Karlsruher dazu auf, zur Wahl zu gehen.

Als Sitz der höchsten Gerichte kommt Karlsruhe in Deutschland und Europa eine besondere Rolle zu. Das lässt Oberbürgermeister Frank Mentrup in einer Pressemeldung mitteilen und ruft deshalb zur Europawahl auf, die zeitgleich mit den Kommunalwahlen stattfindet, "um Demokratie und Rechtssicherheit in Europa zu stärken".

Als Präsident des Rats der Gemeinden und Regionen Europas (Deutsche Sektion) trage der OB auch die Wahlwerbekampagne der Europäischen Bewegung Deutschland mit. Er schließt sich zudem mehreren deutschen Städten wie Köln und Frankfurt an, die derzeit in einer Challenge auf Initiative von Pulse of Europe um die höchste Wahlbeteiligung bei den Europawahlen wetteifern.

Die Wähler können sich direkt vor der Europawahl informieren: Europa-Akteure aus Stadt und Region holen Europa zum Verfassungsfest am Freitag, 24., und Samstag, 25. Mai. Ein vielseitiger Aktionsstand auf dem Schlossplatz neben dem Karl-Friedrich-Denkmal informiert dabei über EU und Europawahl. Zusätzlich geben erfolgreiche EU-Projekte Einblicke in ihre Arbeit zu den Themen Soziales, Energiesparen und Zusammenarbeit am Oberrhein. Eine Europa-Kletterpyramide soll insbesondere jüngere Gäste anlocken. Der Aktionsstand ist eine Gemeinschaftsaktion von Europe Direct Karlsruhe im Regierungspräsidium, Stadt Karlsruhe, baden-württembergischem Ministerium der Justiz und für Europa, Europa-Union, Junge Europäer, Pulse of Europe und Akteuren des Eurodistrikt PAMINA.

