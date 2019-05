Fünf Jahre können mitunter schnell vorbei gehen, denn so lange ist es schon wieder her, als 2014 die Karlsruher zur Kommunalwahl aufgerufen waren. In diesem Jahr durften über 235.000 Bürger der Fächerstadt in 258 Wahlbezirken ihr Kreuzchen für einen neuen Gemeinderat machen. Seit 8 Uhr zählen städtische Angestellte und freiwillige Helfer die kumulierten und panaschierten Stimmen der Kommunalwahl aus. ka-news ist ab 18.30 Uhr vor Ort und wird live berichten.

