Fünf Jahre können mitunter schnell vorbei gehen, denn so lange ist es schon wieder her, als 2014 die Karlsruher zur Kommunalwahl aufgerufen waren. In diesem Jahr durften über 235.000 Bürger der Fächerstadt in 258 Wahlbezirken ihr Kreuzchen für einen neuen Gemeinderat machen. Seit 8 Uhr zählen städtische Angestellte und freiwillige Helfer die kumulierten und panaschierten Stimmen der Kommunalwahl aus. ka-news ist ab 18.30 Uhr vor Ort und wird live berichten.

945 Kandidaten standen am Sonntag zur Wahl, denn es wurde nicht nur der neue Gemeinderat für Karlsruhe gewählt, sondern in einigen Stadtteilen auch neue Ortsvorsteher. Und bei über 235.000 Stimmberechtigten dauert die Auszählung entsprechend lange.

Erst am Montagabend wird Oberbürgermeister Frank Mentrup das Ergebnis verkünden können. Eine erste Tendenz gab es bereits am Wahlabend: Die unveränderten Stimmzettel wurden ausgezählt. Erste Stimmen und Impressionen im ka-news-Live-Ticker aus dem Rathaus.

Doch - so hörte man im Rathaus am Sonntagabend - es wurde fleißig kumuliert und panaschiert: Das heißt, eine Vielzahl von veränderten Stimmzetteln muss händisch ausgewertet werden. Jeder Wähler konnte 48 Stimmen - so viele Sitze gibt es im Gemeinderat - vergeben. Dabei kann jeder Kandidat bis zu 3 Stimmen erhalten.

Wie die Auszählung in der Schwarzwaldhalle abläuft und was die Helfer sagen - ka-news-Redakteurin Anya Barros war am Montagmorgen vor Ort und hat sich umgesehen: Über 900 Helfer zählen aktuell die Kommunalwahl-Stimmen aus - ka-news war am Morgen vor Ort!

20.15 Uhr

"Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Das Ergebnis von gestern war für mich enttäuschend, aber ich sage mir, dass das gestrige Ergebnis für uns nicht sehr aussagekräftig ist," sagt Friedemann Kalmbach, der auf Listenplatz 1 der Wählervereinigung "Für Karlsruhe" steht. "Ich gehe davon aus, dass es für uns noch deutlich in die Höhe geht. Drei Sitze wären natürlich superklasse!"

Anders die Spitzenkandidaten der Grünen, Zoe Mayer: Sie hat schon nach den Zwischenergebnissen von gestern allen Grund zur Freude. "Nach den ersten Trends ist die Stimmung bei den Grünen natürlich bombastisch. Wir freuen uns riesig und können es natürlich kaum abwarten, auch die konkreten Ergebnisse zu sehen."

20 Uhr

Mittlerweile sind so gut wie alle Spitzenkandidaten in der Schwarzwaldhalle vor Ort, um später live das Ergebnis der Kommunalwahl zu erfahren. So auch Paul Schmidt von der Alternative für Deutschland (AfD): "Wir wollen natürlich besser abschneiden als beim letzten Mal und hoffen, dass wir mit vier Leuten in den Gemeinderat einziehen werden."

Lüppo Cramer von der Wählervereinigung Karlsruher Liste (KAL) erwartet das finale Ergebnis der Kommunalwahl ebenfalls mit Spannung: "Wir sind sehr zufrieden, denn wir haben ja zugelegt", sagt er. "Unser Wahlziel war es, wieder Fraktionsstärke zu erlangen, das heißt heute Abend ein drittes Mandat zu bekommen."

19.45 Uhr

Die Grünen feiern nach den vielversprechenden Zwischenergebnissen von gestern ihre Spitzenkandidaten Zoe Mayer - und haben ihr einen Strauß Blumen mitgebracht. Nach der ersten Auszählung gestern lagen die Grünen bei der Kommunalwahl in Karlsruhe bei über 30 Prozent.

Max Braun, der auf Listenplatz 1 der Satirepartei "Die Partei" steht, ist mittlerweile auch vor Ort. "Bei den Kommunalwahlen stehen wir gerade zwischen 4,5 und fünf Prozent. Das ist enttäuschend, denn wir haben mit 100 Prozent gerechnet", kommentiert er den Zwischenstand von gestern Abend.

19.30 Uhr

Die Schwarzwaldhalle hat sich mittlerweile gefüllt. Der Beginn der öffentlichen Präsentation der Ergebnisse ist erst in rund einer Stunde. Auch Jürgen Wenzel, Spitzenkandidat der freien Wähler in Karlsruhe, ist schon dort. "Ich bin sehr gespannt auf das endgültige Ergebnis und voller Adrenalin", sagt Wenzel.

19.20 Uhr

"Heute wurde final ausgezählt und ich gehe davon aus, dass die Bürger dieser Stadt uns mehr Vertrauen geschenkt haben als vor fünf Jahren", sagt Thomas Hock, Spitzenkandidat der FDP Karlsruhe. "Ich gehe mal davon aus, dass es vier Fraktionsplätze werden. Fünf würden mich riesig freuen und das war auch unser Ziel, aber wenn es heute vier werden, sind wir auch sehr zufrieden." In den letzten Jahren hatte die FDP drei Sitze im Karlsruher Gemeinderat inne.

19 Uhr

Auch in der Gartenhalle ist noch nicht viel los, dennoch sind einige Kandidaten und Gäste schon da. "Es kann ja nach den Ergebnissen von gestern Nacht nur bergauf gehen", sagt Anton Huber, Listenplatz 3 der SPD Karlsruhe. Nach dem Zwischenergebnis von gestern - bei dem die nicht-veränderten Stimmzettel ausgezählt wurden - kam die SPD in Karlsruhe lediglich auf rund 13,4 Prozent

18.30 Uhr

Noch ist in der Schwarzwaldhalle nicht viel los. Die letzten Stimmen werden noch ausgezählt. Viele der dicht an dicht stehenden Arbeitsplätze der Wahlhelfer sind nun allerdings schon leer.

