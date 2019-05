vor 6 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Die Stadtteile rund um Karlsruhe haben gewählt: Das sind die neuen Ortschaftsräte

Nicht nur der Gemeinde- und Europarat wurde am vergangenen Sonntag gewählt, auch die Ortschaftsräte rund um Karlsruhe wurden neu aufgestellt. In Durlach, Grötzingen, Stupferich, Hohenwettersbach, Wolfartsweier, Wettersbach und Neureut gab es zum Teil deutliche Veränderungen in den Gremien.