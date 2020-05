vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Kriegsstraße am Sonntag gesperrt: Ein neuer Hochbaukran wird aufgestellt

Ein weiterer Hochbaukran erhält Einzug auf die größte Baustelle der Stadt - am Sonntag, 24. Mai, wird er an der Kriegsstraße aufgestellt. Für Autofahrer bedeutet das: zwischen Meidinger Straße und Mendelssohnplatz ist die Strecke an diesem Tag in Fahrtrichtung Osten vollständig gesperrt. Dies und mehr gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft in ihrem wöchentlichen Baustellen-Update bekannt.