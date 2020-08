Wir haben getestet: So fährt es sich mit der Bahn durch den Kombi-Tunnel!

Wie fühlt es sich an, mit der Bahn durch den neuen Tunnel unter der Kaiserstraße zu fahren? Einen ersten Vorgeschmack hat es am Dienstag gegeben: Die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) hat zur gemeinsamen Testfahrt geladen. Wir haben die Impressionen für euch.

Eine handvoll Journalisten, Oberbürgermeister Frank Mentrup sowie die Kasig-Geschäftsführer Frank Nenninger und Alexander Pischon durften am am Dienstagmittag "unter Tage" steigen und ausprobieren, wie es sich so fährt - im Karlsruher Untergrund.

Seit Anfang August rollen die Bahnen durch den Kaiserstraßen-Tunnel und testen die Ausstattung: Gecheckt werden Abstände zu Bahngleisen und Betonwänden sowie Signalgebung und Weichenstellungen.

Die ersten Testfahrten fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Getestet wurden vor allem die baulichen Gegebenheiten. Passt der Abstand von Bahnsteigkante zu Bahntritt-Brett? Ist genügend Abstand zur Wand? Ist genug Platz, wenn sich Bahnen in der Kurve neigen? Alle diese Fragen wurden mit verschiedenen Fahrzeugtypen getestet.

Als klar war: Das passt alles, sei man sehr erleichtert gewesen, so Alexander Pischon, kaufmännischer Geschäftsführer der Karlsruher Verkehrsbetriebe im Gespräch mit ka-news.de. Derzeit werden die Signalanlagen auf Herz und Nieren getestet - so auch bei der Testfahrt am Dienstag.

Ab Dezember 2021 sollen alle Fahrgäste die Tunnelfahrt antreten dürfen - dann soll sowohl der Straßenbahn- als auch der Autotunnel in der Kriegsstraße fertig sein. Eigentlich sollten die Bahnen bereits im Juli 2021 fahren können - doch ein Wasserschaden vor rund zwei Monaten machte den Projektverantwortlichen einen Strich durch die Rechnung.

Los geht es zur Testfahrt durch den Karlsruher Untergrund am Dienstagnachmittag an der neuen Haltestelle Lammstraße. Schon beim Abstieg in die unterirdische Haltestelle lässt sich erkennen, wie es nach der Fertigstellung hier einmal aussehen wird.

Nach über zehn Jahren Baustelle ist es ein fast unwirkliches Gefühl - die erste Fahrt durch den Bahntunnel der Kaiserstraße - hier durch die künftige Haltestelle Durlacher Tor:

Gefahren wird von der Haltestelle Lammstraße entlang der Haltestellen Marktplatz, Durlacher Tor bis zum Betriebshof Gerwigstraße. Dort wird gewendet und es geht zurück in Richtung Stadtmitte.

ka-news-Hintergrund: Die Kombilösung



Die Karlsruher Kombilösung besteht aus dem Bau eines 2,4 Kilometer langen Bahntunnels unter der Kaiserstraße und eines 1,6 Kilometer langen Autotunnels unter der Kriegsstraße mit oberirdischen Gleisen. Seit 2010 wird an der Kombilösung gebaut. Ursprünglich sollte der Straßenbahntunnel Ende 2015 und der Autotunnel Ende 2019 eröffnet werden.



Die Bahnen werden nach Fertigstellung in der Karlsruher Innenstadt zukünftig in einem T-förmigen Tunnelsystem fahren: Vom Mühlburger Tor bis zum Durlacher Tor entsteht ein Ost-West Tunnel, ab dem Marktplatz zusätzlich ein Südabzweig bis zur Höhe Augartenstraße. Die Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels ist für Winter 2021 geplant.



Der Autotunnel wird zwischen Karlstor und der Ludwig-Erhard-Allee gebaut. Darüber wird eine Bahntrasse mit Fußgänger-und Radwegen angelegt. Nach aktuellem Stand werden die oberirdischen Gleise im Juni 2021 startklar sein, der darunter liegende Autotunnel soll Dezember 2021 in Betrieb genommen werden.

Der Artikel wird stetig aktualisiert.