Verzögerung durch Wasserschaden: Stadtbahntunnel geht erst ein halbes Jahr später in Betrieb

Bis die Bahnen im Regelbetrieb durch die Tunnel der Kombilösung fahren können, wird es länger dauern als geplant: Ein Wasserschaden - ausgelöst durch den Bruch einer Bauwasserleitung Ende Juni - wirft die Planungen rund ein halbes Jahr zurück. "Wir haben uns alle angestrengt, um den Zeitplan - trotz Corona - zu halten. Dann passiert so ein Mist - das ist unerträglich", so Oberbürgermeister Frank Mentrup.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23. bis 24. Juni, ist es passiert: Gegen 2 Uhr nachts brach die Kupplung einer fünf Zentimeter dicken provisorischen Bauwasserleitung in der unterirdischen Haltestelle Europaplatz. Rund 190.000 Liter Wasser, das unter anderem für Putzarbeiten und Kernbohrungen genutzt wird, bahnten sich daraufhin mit vier bis sechs Bar Druck ihren Weg durch das Gleisbett in Technikräume sowie Kabelschächte in Richtung der unterirdischen Haltestelle Lammstraße.

In Kabelschächten stand Wasser fast zwei Meter hoch

"Vier bis sechs Zentimeter hoch stand das Wasser unter anderem auf dem Rohfußboden, 1,80 Meter in den Kabelschächten. Schaltschränke mit der empfindlichsten Technik sind höchstwahrscheinlich aber nicht betroffen", erklärt Frank Nenninger, Geschäftsführer der städtischen Bauherrin, der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig).

Man habe daraufhin versucht, das Wasser abzupumpen und mit warmer Luft und einem Kondenstrockner die Feuchtigkeit herauszuziehen. "Wir haben allerdings gemerkt, dass unsere Gerätschaften hier nicht ausreichen und haben uns am Samstagnachmittag daher entschieden, die Feuerwehr hinzuzuziehen", so Nenninger.

Kabel müssen erneuert werden, Kosten im siebenstelligen Bereich

Zusammen mit Oberbürgermeister Frank Mentrup und Matthias Schmidt, technischer Prokurist der Kasig, macht er sich am Donnerstag - mehr als eine Woche nach dem Wasserrohrbruch - selbst ein Bild von dem Ausmaß der Schäden. "Man sieht nun fast nichts mehr, das ist erst einmal beruhigend", sagt Mentrup.

Viel technisches Gerät und vor allem viele Kabel seien allerdings beschädigt worden, das alles müsse nun zurückgebaut und erneuert werden, "damit uns nach der Inbetriebnahme nicht irgendwelche Schäden Schwierigkeiten machen", so Mentrup. Ein Verschulden der Kasig schließt das Stadtoberhaupt aus. Man befinde sich derzeit in Gesprächen mit den Versicherungen und gehe davon aus, dass der Schaden - geschätzt auf einen siebenstelligen Betrag - als Versicherungsfall gehandhabt wird.

"Man kann heute schon feststellen, dass der ehrgeizige Zeitplan nicht zu halten ist"

Auf den Zeitplan hat der Zwischenfall da schon größere Auswirkungen: Weil die defekten Teile ausgetauscht werden müssen, wird sich "die Aufnahme des Vollbetriebs", die für Juli 2021 geplant war, um rund sechs Monate nach hinten verschieben, so Mentrup. "Man kann heute schon feststellen, dass dieser sehr ehrgeizige Plan nicht zu halten ist."

Für den Bauablauf selbst soll der Wassereinbruch allerdings keine Folgen haben. Vorher geplante Termine wie Übergabe, Training und Probebetrieb könne man daher voraussichtlich halten. "Wir werden das geordnet, Step-by-Step, durchführen. Ich vermute aber nicht, dass uns das halbe Jahr nicht reicht", sagt Frank Nenninger. Nun gelte es aber erst einmal, sich den Wasserschäden im Tunnel anzunehmen.

Sicherheit im Bahntunnel nicht gefährdet

"Feuer vertragen die Kabel besser als Wasser", so der Kasig-Chef. Sie drohen aufzuquellen und müssen deshalb zurück- und wieder neu eingezogen werden. Aufgebohrt werden müsse aber nichts mehr. Daher ist Nenninger auch so erleichtert, dass nur die Wasserleitung für den Schaden verantwortlich ist. "Wenn es eine Undichtigkeit gewesen und Grundwasser in den Tunnel eingedrungen wäre, dann hätten wir evakuieren müssen - das wäre der Super-GAU gewesen."

Weil die Ursache und das Ausmaß des Schadens allerdings zuerst nicht klar erkennbar gewesen seien, habe man mit der Bekanntgabe des Wasserrohrbruchs auch so lange - rund eine Woche - gewartet. "Es hat Tage gedauert, bis das Wasser überhaupt bemerkt wurde, weil es sich in den ganzen unterirdischen Anlagen aufgestaut hatte. Erst seit Montag und Dienstag klären sich so langsam die Fragen", erklärt Oberbürgermeister Mentrup.

Die Sicherheit des Stadtbahntunnels vor solchen Zwischenfällen sieht er, im Hinblick auf die Zeit nach der Inbetriebnahme, aber nicht gefährdet. "Es ist einfach eine unglückliche Verkettung von Umständen, die alle nur etwas mit dem Baubetrieb zu tun haben", sagt er. Frank Nenninger ergänzt: "Wir prüfen natürlich ständig die Leitungen, einen solchen Vorfall in dieser Größenordnung wird es im Endzustand nicht mehr geben."

"Das steckt man nicht so leicht weg"

Für die Verantwortlichen ist das aktuell aber nur ein schwacher Trost - gerade mit Blick auf den nicht zu haltenden Zeitplan. "Es gilt jetzt Augen zu und durch, aber natürlich ist das ein herber Rückschlag. Zuerst kämpfen wir gegen Corona und jetzt das - das steckt man natürlich nicht so leicht weg", sagt Kasig-Geschäftsführer Nenninger.

Auch Frank Mentrup findet die nun vergeudeten Mühen, die Inbetriebnahme rechtzeitig starten zu können, "unerträglich". Dennoch: "Wenn wir den Zeitplan so jetzt weiter halten können, dann kann ich das verschmerzen. Wenn es parallel noch gelingt, die Kriegsstraße bis Dezember 2021 fertigstellen können, können wir beide Projekte gleichzeitig in den Fahrplan integrieren - und das hat natürlich auch was."