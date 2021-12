vor 1 Stunde Karlsruhe Überspannung an Oberleitung war Grund für den Stromausfall in der Kombilösung - weitere Untersuchungen folgen

Kurz nach Start der Karlsruher Kombilösung kam es am Dienstag, 14. Dezember zu einem 15 minütigen Stromausfall. Auslöser für die Fehlfunktion war nach ersten Analysen eine Überspannung an der Oberleitung im Bereich der östlichen Tunnelrampe am Gottesauer Platz. Ein für solche Fälle verbauter Sicherheitsmechanismus habe dann daraufhin eine Abschaltung des Stromflusses veranlasst, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mitteilen. Personen sollen während des Ausfalls nicht in Gefahr gewesen sein.