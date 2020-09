vor 6 Stunden Karlsruhe Tunnelbau in der Kriegsstraße nimmt weiter Form an - genau wie die Decke des Straßenbahntunnel

Die Kombilösung in Karlsruhe mit all ihren Baustellen schreitet Tag für Tag weiter voran. Über den Fortschritt berichtet die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) auch diese Woche in einer Pressemitteilung: Die Lücken des Autotunnels in der Kriegsstraße werden immer kleiner und der Straßenbahntunnel zwischen Durlacher und Mühlburger Tor wird weiter erleuchtet.