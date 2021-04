vor 19 Minuten Karlsruhe Tunnel-Kunst für Karlsruher Kombilösung: Genesis-Projekt nähert sich der Fertigstellung

Am 25. April feierte der Karlsruher Künstler Markus Lüpertz seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Datum gelang es ihm große Fortschritte an seinem Projekt "Genesis" zu erzielen. Das Projekt besteht aus vierzehn detailliert ausgearbeiteten Keramik-Platten und soll bis November vollständig in der Karlsruher U-Bahn installiert werden.