vor 1 Stunde Lena Ratzel Karlsruhe Tag der offenen Baustelle: So finden die Karlsruhe Bürger die Haltestelle Lammstraße

Am Samstag durften die Karlsruher Bürger anlässlich des Tag der offenen Baustelle in den U-Bahn-Tunnel, genauer gesagt hinunter zur Haltestelle Lammstraße. ka-news.de hat bei den Besuchern nachgefragt, wie der erste Eindruck ist und ob alle Erwartungen an die fast fertig ausgebaute Haltestelle erfüllt sind.