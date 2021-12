vor 1 Stunde Lars Notararigo Karlsruhe Stromausfall in Tunnel der Karlsruher Kombilösung: Für 15 Minuten standen die Bahnen still - Ursache noch unklar

Am Samstag ging mit dem U-Strabtunnel unter der Karlsruher Kaiserstraße ein Teil der Kombilösung in Betrieb. Der Freude nach dem erfolgreichen Start folgt die Ernüchterung. Ein kurzer Stromausfall am Dienstag sorgte für den ersten größeren Zwischenfall.