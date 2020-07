Der neue Karlsruher Straßen- und Stadtbahntunnel wurde beschmiert. In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei fünf junge Erwachsene im Alter zwischen Anfang und Mitte 20 im Tunnel erwischt, die nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen müssen.

"Eine Gruppe junger Leute betrat in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.35 Uhr das umzäunte Baufeld des in der Ettlinger Straße gelegenen Südportals zum Stadtbahntunnel", teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Die Personen traten auch in den sich noch im Bau befindenden Tunnel der Kombilösung ein.

Die über den Sicherheitsdienst alarmierte Polizei konnte anschließend fünf Beschuldigte im Alter von Anfang bis Mitte 20 Jahren feststellen. Ein 24-Jähriger steht zudem unter Verdacht, im Tunnel Schriftzüge an die Wand gemalt zu haben. Entsprechende Utensilien führte er bei sich. Er wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.