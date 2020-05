Wie sollen die Bänke auf dem neuen Karlsruher Marktplatz aussehen? Drei Varianten standen zur Auswahl, die Bürger durften "Probeitzen" und das passende Holz ließ lange auf sich warten. Doch nun hat sich der Gemeinderat für einen "Siegertyp" entschieden - und schon im Herbst sollen zehn der neuen Bänke aufgestellt und eingeweiht werden.

Es war ein langer Weg, bis sich die Stadt Karlsruhe für ihre künftigen Bänke entschieden hatte. Das Problem: Ursprünglich sollen die Banklatten aus der tropischen Holzart Iroko bestehen. Doch dies war für die Gemeinderäte keine Option, weshalb sie sich im Dezember 2019 gegen den damals favorisierten Banktyp "Communitario" ausgesprochen haben.

Bürger von Tropenholz-Bank überzeugt

Und so stand die Suche nach einer passenden Bank für den Karlsruher Marktplatz wieder auf Anfang. Doch die vielseitige Bank "Communitario" hatte sowohl Bürger beim Probesitzen als auch die Verwaltung bereits überzeugt. Mit der Lehne in der Mitte bietet sie Sitzflächen von zwei Seiten und eine reine Ablagefläche - beispielsweise für Müttern mit kleinen Kindern.

Nach einer erneuten Rücksprache mit der Herstellerfirma Santa & Cole steht nun fest: Entgegen der ursprünglichen Aussagen kann doch eine alternative Holzart zum Einsatz kommen - Robinie. Selbe Bank - nur neue Bretter: Sie sollen genauso robust sein, wie jene aus dem tropischen Iroko-Holz.

Musterbank kommt Ende Mai

"Mit dieser besonderen Robustheit ist auch die in der Regel längere Lebensdauer der verwendeten Hölzer verbunden", so die Stadt. Der Karlsruher Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag, 26. Mai, ebenfalls seine Zustimmung erteilt.

Nun sollen Bürger erneut Probesitzen dürfen. Eine Musterbank solle eigentlich schon im März 2020 aufgestellt werden, doch nun wird dies aufgrund der Corona-Pandemie erste Ende Mai geschehen. Zehn der Bänke werden nun bestellt und sollen im Herbst offiziell eingeweiht werden.