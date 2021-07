Nach vier Jahren Bauzeit war es nun endlich soweit: Der Rohbau des Autotunnels unter der Karlsruher Kriegsstraße wurde am Donnerstag auf den Tag genau fertiggestellt. Nun sind noch Ausbauarbeiten nötig, bis die Kombilösung im Dezember vollendet und in Betrieb genommen werden soll.

Der 22. Juli war der letzte Tag des Tunnelrohbaus in der Kriegsstraße. Anschließend wurde das Projekt offiziell von den Baufirmen an die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) übergeben, wie diese in einer Pressemitteilung berichtet. Nach dem technischen Ausbau soll der Tunnel im Dezember pünktlich für den Verkehr freigegeben werden, zusammen mit den Bahntunneln der Kombilösung. Damit wird die Hauptverkehrsachse auf der Kriegsstraße in den Untergrund verlegt.