Nach rund zwölf Jahren Bauzeit und jahrzehntelanger Diskussion ist es nun endlich soweit: Die Bahntunnel der Karlsruher Kombilösung werden am Samstag, 11. Dezember, endlich eröffnet. ka-news.de ist ab 11 Uhr live für euch vor Ort und berichtet von dem - coronabedingt etwas kleineren - Festakt.

11:20 "Hier in Karlsrube ist gut gearbeitet worden"

"So schön können Haltestellen sein." So beschreibt Landesverkehrsminister Winfried Hermann nun seinen Eindruck der Karlsruher Kombilösung. "Hier in Karlsrube ist gut gearbeitet worden. Es wurde unter engsten Bedingungen gebaut und die Menschen waren trotzdem in der Innenstadt. Es gab also viele Beeinträchtigungen für die Bürger, aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt."

Vor allem sieht Hermann durch die Kombilösung Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer auf Karlsruhe zukommen. "Es wird keinen Engpass geben und das kann man auf jeden Fall feiern", erklärt er.

Auch auf die Kritik des vielgenannten "Millionengrabs" geht er ein: "Natürlich waren die Kosten zu Beginn niedriger, aber seitdem haben sich auch die Bedingungen geändert, etwa für die Sicherheit. Man kann einfach im Laufe eines solchen Projektes nicht mit den Preisen aus einem Jahr rechnen", sagt Hermann.

11:13 Eine "baden-württembergischen Ingenieurs-Meisterleistung"

Nun spricht Michael Theurer, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Karlsruhe: "Auch wenn Corona ein Wermutstropfen ist, beginnt nun ein neues Kapitel für Karlsruhe", sagt er. "Ein gutes Projekt, wofür ich der Stadt gratulieren möchte."

Vor allem die Tatsache, dass die Bahnen nun in den Untergrund verlegt und die Kaiserstraße schienenfrei werden wird, freut Theurer: " Es entsteht eine echte Fußgängerzone. Davor waren die ständig fahrenden Bahnen ein Sicherheitsrisiko. Jetzt wird die Leistungsfähigkeit erhöht und das Einkaufserlebnis gesteigert." Auch für die Fahrgäste sei das Projekt ein Fortschritt, "man kommt schneller ans Ziel", so Theurer.

Doch mit dieser "baden-württembergischen Ingenieurs-Meisterleistung" soll laut dem Bundestagsabgeordneten noch nicht Schluss sein: "Wir wollen weiter in den Schienenverkehr investieren", sagt er.

11:01 "Wir hätten gerne größer gefeiert"

Die Zeremonie beginnt nun, zuerst tritt Alexander Pischon ans Rednerpult. "Wir sind am Ende eines langen Weges. Es ist viel Schweiß und die ein oder andere Träne geflossen, die Mitarbeiter haben alles gegeben", sagt Pischon. "Wir gehen davon aus, dass alles glatt geht."

Dass man durch die Corona-Pandemie das Jahrhundertprojekt nicht größer zelebrieren könne, bedauert der Kasig-Chef: "Corona hat es uns nicht einfach gemacht, wir hätten gerne größer gefeiert."

10:55 Die Gäste treffen ein

Oberbürgermeister Frank Mentrup und Alexander Pischon, Geschäftsführer des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) und Vorsitzender der Geschäftsführung der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig), treffen ein.

10:50 Die Ruhe vor dem Sturm

Hallo aus der unterirdischen Haltestelle am Marktplatz!

Die Haltestelle hat sich für die Eröffnung heute herausgeputzt. Noch ist nicht viel los.

Hier startet um 10.45 Uhr der Live-Ticker.

Live-Ticker vom 11. Dezember

1877 wurde eine Pferdebahn auf der Karlsruher Kaiserstraße eingerichtet - und damit war die Geschichte der Bahnen in Karlsruhe geboren. Seither hat sich viel getan, das konnten die Bewohner der Fächerstadt tagtäglich bestätigen, wenn sie sich seit rund zwölf Jahren durch die scheinbar immerwährenden und allgegenwärtigen Baustellen der Kombilösung schlängeln mussten.

Das Jahrhundertprojekt, Bahntunnel unter der Kaiserstraße und der Ettlinger Straße und einen Autotunnel unter der Kriegsstraße zu errichten, um auf Karlsruhes Straßen mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger zu schaffen, war seit Anbeginn der Vision im Jahr 1970 ein großer Reibungspunkt für die Bürger der Stadt. "Millionengrab" wurde und wird die Baustelle nicht selten genannt.

Doch die Idee hat sich durchgesetzt: Zwölf Jahre lang - mit mehrmaliger Verlängerung - wurde gebaggert, abgerissen, aufgebaut und eingerichtet, bis die Bahntunnel der Kombilösung nun tatsächlich einsatzbereit sind.

In Rahmen eines Festaktes öffnen sich am Samstag, 11. Dezember, für alle Fahrgäste erstmals die Tore zu den sieben unterirdischen Haltestellen in der Innenstadt. An jeder Station werden um 14 Uhr "Paten" symbolisch ein Band durchschneiden, gleichzeitig wird die neue Kriegsstraßentrasse in Betrieb genommen.

Zuvor wird Oberbürgermeister Frank Mentrup jedoch um 11 Uhr die Kombilösung offiziell unter anderem mit Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann eröffnen. ka-news.de wird ab 10.45 Uhr live von der Eröffnung berichten.