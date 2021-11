Das "Genesis - Werke und Tage"- Projekt des Karlsruher Künstlers Markus Lüpertz wird im ersten Halbjahr 2022 fertiggestellt. Zwar sei ein Großteil der Tunnelkunst schon weit vorangeschritten, doch die endgültige Fertigstellung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie der Verein Karlsruhe Kunst Erfahren am Mittwoch mitteilt.

"Alle Beteiligten sind daran interessiert, das Projekt zum bestmöglichen Ergebnis zu bringen. Und in diesem besonderen Fall erfordert das viel Geduld und Beharrungsvermögen. Auch wenn bis zum heutigen Zeitpunkt alle Motive vom Künstler komplett fertig modelliert wurden, viele bereits den grundlegenden Schrühbrand erhalten haben, mehrere vom Meister bemalt und schon fertig gebrannt sind, wird die finale Fertigstellung noch einige Zeit in Anspruch nehmen", heißt es in einer Pressmitteilung des Vereins.

Diese Tatsache sei der Komplexität und Einzigartigkeit des Projektes, aber auch Unwägbarkeiten wie den aktuellen Schwierigkeiten in den bestehenden Lieferketten bei der Equipment- und Materialbeschaffung geschuldet.

Gemeinsam hätten sich Markus Lüpertz, die Zeller Keramik Manufaktur und der Verein Karlsruhe Kunst Erfahren dafür entschieden dem Kunstwerk noch die Zeit zu geben die es erfordere. Daher werde die Eröffnung und vollständige Installation auf das erste Halbjahr 2022 verschoben.