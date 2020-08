vor 1 Stunde Karlsruhe Kombi-News: Der Autotunnel bekommt seine endgültige Fahrbahn

Monat um Monat wurde und wird noch Meter für Meter am Autotunnel in der Kriegsstraße gearbeitet - aber von oben nicht sichtbar entsteht in einigen Tunnelabschnitten auch schon die Straße, die am Ende auf 1,6 Kilometer durch die beiden Tunnelröhren führen wird. Was es sonst noch Neues von den Baustellen der Kombilösung gibt, verrät die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrer wöchentlichen Pressemeldung.