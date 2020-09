vor 4 Stunden Karlsruhe Kombi-News: Bahnverkehr in der Karlstraße ab Mitte 2021 erneut gesperrt

Am Wochenende ist es soweit: Zwei Hilfsbrücken für die Stadt- und Straßenbahnen werden am Karlstor eingebaut. Dann können die Bahnen erst einmal wieder rollen. Eine erneute Sperrung der Strecke folgt dann im zweiten Quartal 2021. Der Grund: Der Autotunnel an der östlichen Ein- und Ausfahrtsrampe am Karlstor lässt zu wenig Platz, um Tunnelwände und Decke unter der Brücke fertigzustellen. Der Inbetriebnahme der endgültigen Gleise im dritten Quartal soll das aber nicht im Wege stehen. Weitere Informationen zur Kombilösung fasst die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrer wöchentlichen Pressemitteilung zusammen.