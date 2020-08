Die Zeit der offenen Baugrube am Karlstor ist - zumindest für die Straßenbahnen - ab 13. September vorbei. Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres steht der Einbau der beiden Bahnhilfsbrücken unmittelbar bevor. Welche Neuigkeiten es darüber hinaus noch von den Baustellen der Kombilösung gibt, darüber informiert die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrer wöchentlichen Pressemeldung.

Mit der Bahn über das Karlstor geht es bald wie noch vor einigen Monaten über den Mendelssohnplatz - mithilfe von zwei Hilfsbrücken. Am Freitag, 28. August, wurde auch der letzte der Kopfbalken hergestellt - sie nehmen die Last der Stahlkonstruktion der Brücke und der darüberfahrenden Bahnen auf.

Unter dem Karlstor wird die Weichgelsohle hergestellt

Parallel zu diesen Arbeiten "oben" wird "unten" in der Baugrube noch an der Herstellung der Weichgelsohle gearbeitet. Anschließend wird mit der Dichtheitsprüfung der Nachweis erbracht, dass in die Baugrube durch den seitlichen Baugrubenverbau und die Weichgelsohle kein Grundwasser eindringt.

Der Umbau der Kriegsstraße mit einer neuen Gleistrasse oben und dem darunter liegenden Autotunnel geht auch auf der Nordseite des Karlstors weiter: Dort wird eines von drei Hebewerken gebaut, das später in den Tunnel über die Rampen oder einfahrende Fahrzeuge eingebrachtes Regenwasser aus den unterirdischen Sammlern nach oben in die Kanalisation pumpen wird.

Zufahrt zum Ettlinger Tor-Parkhaus entsteht

Rohbau beherrscht die Baufelder O 3, O 4 und O 5 zwischen Mendelssohnplatz und Ettlinger Tor sowie die Baufelder W 3 und W 1 zwischen Ettlinger Tor und Karlstor. Direkt vor der der Kriegsstraße zugewandten Fassade des Einkaufszentrums am Ettlinger Tor entsteht die unterirdische Zufahrt zum Parkhaus des Zentrums auf der Südseite der Kriegsstraße. Gegenüber auf der Südseite der Kriegsstraße wird das Treppenhaus für die unterirdische Betriebszentrale errichtet.

Der Autoverkehr rollt in diesem Teil der Kriegsstraße wegen dieser Arbeiten und wegen des Baus eines neuen Abwasserkanals und dem Bau der endgültigen oberirdischen Fahrbahnen vor dem Nymphengarten in der Mitte der Kriegsstraße auf der schon hergestellten Tunneldecke, die mit Erdreich überschüttet wurde.

Ritterstraße wird zwei Wochen von der Kriegsstraße getrennt

Der Bau des neuen Abwasserkanals erfordert für den Anschluss des neuen Kanals an die bestehenden Kanäle im Einmündungsbereich der südlichen Ritterstraße in die Kriegsstraße einen Umbau der provisorischen Kreuzung der Ritterstraße mit der Kriegsstraße am Montag, 31. August. Für den Anschluss des neuen Kanals wird die südliche Ritterstraße für voraussichtlich zwei Wochen von der Kriegsstraße getrennt.

Dadurch wird sie zwischen der Gartenstraße und der Kriegsstraße für den Autoverkehr zur Sackgasse und kann auch nicht von der Kriegsstraße aus angefahren werden. Der Rad- und Fußverkehr wird in beiden Richtungen um die Baustelle herumgeleitet.

Elektriker und Trockenbauer arbeiten an den Haltestellen

Der Innenausbau des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels unter der Kaiserstraße mit dem Südabzweig vom Marktplatz in die Ettlinger Straße bis auf Höhe der Augartenstraße geht auch mit den gelegentlichen Testfahrten der Bahnen auf den unterirdischen Strecken normal weiter.

Die Handwerker sind unterwegs, um elektrische Installationen auf den Zwischenebenen und in den Betriebsräumen vorzunehmen, Trockenbauer sorgen dafür, dass die noch bestehenden Lücken bei den Haltestellenverkleidungen ebenso geschlossen werden wie die Decken in den Treppenabgängen und den Zwischenebenen ihre Abhängung erhalten.

Damit die Interessen der Handwerker und die Testfahrten nicht miteinander kollidieren, sind die Bahnsteige während der Testfahrten durch einen Bauzaun gegen das Gleisbett gesichert. In dem Bauzaun sind Türen - die werden aber nur geöffnet, wenn der Testbetrieb Pause hat und die Oberleitung keinen Strom führt.