Im April 2017 war Spatenstich für den Autotunnel unter den neuen Gleisen in der Kriegsstraße. Vier Jahre später ist der Rohbau der 1,6 Kilometer langen unterirdischen Strecke auf den buchstäblich letzten Metern angekommen: Die beiden Hilfsbrücken, jede 24 Meter lang und 60 Tonnen schwer -, die die Kreuzung der Karlstraße mit der Kriegsstraße seit Anfang September überspannten, sind in der Nacht auf Freitag abgebaut worden. Der Bahnbetrieb bleibt deshalb bis Mitte September erstmal stillgelegt. Darüber informiert die Karlsruher Schieneninfrastruktur (Kasig) in ihrer wöchentlichen Pressemitteilung.

Dadurch können die Arbeiter den Rohbau vollenden, was sie bereits unter den Hilfsbrücken begonnen haben: Die Bewehrungen für die Tunnelaußenwände und die die Fahrbahnen trennende Mittelwand werden hochgezogen. Danach wird die Schalung gestellt und die Betonage vorgenommen.

Zum Abschluss wird der Deckel betoniert – und der Tunnel ist im Rohbau dann wie beim Spatenstich im April 2017 versprochen im Mai 2021 fertiggestellt.

Unter den Hilfsbrücken hätten diese Arbeiten nicht vonstattengehen können: Die Tunneldecke liegt zu dicht an der Oberfläche, so dass zwischen Oberkante Tunneldecke und Unter-kante Hilfsbrücken kein Platz zum Arbeiten vorhanden gewesen wäre.

Bahnen fahren ab September wieder die Karlsstraße entlang

Dagegen wurde die Tunnelsohle unter den Brücken sowie die Anschlussbereiche östlich und westlich bereits hergestellt – es fehlen also jetzt nur noch wenige Meter.

Wenn der Beton der Tunneldecke ausgehärtet ist, geht es dann – vergleichsweise – schnell mit der Herstellung der Oberfläche: Auf der Decke wird das künftige Gleisdreieck, das ein Abbiegen der Bahnen von der Kriegsstraße in die nördliche und die südliche Karlstraße – und natürlich umgekehrt aus der Karlstraße in die Kriegsstraße – erlaubt, eingebaut.

Östlich des Karlstors – also vor dem Bundesgerichtshof - entsteht in der zweiten Jahreshälfte die Haltestelle Karlstor in der Kriegsstraße. Mit dem Ende der Sommerferien Mitte September fahren dann die Bahnen wieder entlang der Karlstraße, ab der Inbetriebnahme der gesamten Kombilösung am 12. Dezember dann auch in der Kriegsstraße.

Rohbau für unterirdisches Parkhaus steht

Der Rohbau für die unterirdische Zufahrt in das Parkhaus des Einkaufszentrums am Ettlinger Tor ist mit der Betonage der Tunneldecke inzwischen abgeschlossen.

Deshalb können nun auch in diesem Abschnitt auf der Nordseite der Kriegsstraße zwischen Ettlinger Tor und Lammstraße die Arbeiten an der endgültigen Oberfläche der Kriegsstraße beginnen, sobald auch der Rohbau der nördlichen Ausfahrtsrampe fertiggestellt ist.

Die Gestaltung der endgültigen Oberfläche der Kriegsstraße steht beim Umbau dieser innerstädtischen Verkehrsachse inzwischen ohnehin im – sichtbaren - Vordergrund der Zwischen Mendelssohnplatz und Ettlinger Tor entstehen an den äußersten Rändern die endgültigen Gehwege, Radwege und Autofahrbahnen, Parkbuchten, und Baumscheiben.

Die Fahrbahnen werden bereits von den Autos genutzt, so dass der Rückbau der provisorischen Fahrbahnen in der Mitte der Kriegsstraße begonnen hat. Dort werden nach dem Entfernen des Asphalts die Gleise in die Fahrbahnmitte gelegt.

Haltestelle Rüppurer-Tor nimmt Gestalt an

Zwischen der Heinrich-Hübsch-Schule und dem gegenüberliegenden Hotel entsteht die Bahn-Haltestelle Rüppurrer Tor in der Kriegsstraße.

Mit dem vorläufigen Ende des Straßenbahnverkehrs und dem Ausbau der Gleishilfsbrücken am Karlstor beginnen dort, neben der Fertigstellung des Tunnelrohbaus, die Arbeiten an der endgültigen Oberfläche der Kriegsstraße.

Im Stadtbahn- und Straßenbahntunnel der Kombilösung hat der Probebetrieb der Verkehrs-betriebe Karlsruhe (VBK) an Fahrt – oder anders ausgedrückt: seine Fahrten – aufgenommen.

Arbeiten, die die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) über die Handwerker erledigen muss, dürfen nur außerhalb der Tunnelabschnitte und des Gleisbetts in den Haltestellen erfolgen.

Bei Bedarf sind allerdings auch kurze Unterbrechungen des Probebetriebs möglich, für die dann der Strom in der Oberleitung abgeschaltet wird.