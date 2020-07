Dieter Ludwig, Straßenbahn-Visionär aus Karlsruhe, ist am Donnerstag im Alter von 81 Jahren - einen Tag nach seinem Geburtstag - gestorben. Er war ein Macher, ein Denker und hat sich bis ins hohe Alter nie zurückgelehnt. Sein "Vermächtnis" für Karlsruhe und viele Städte weltweit: er hat das innerstädtische und außerstädtische Eisenbahnnetz miteinander verschmelzen lassen.

Dieter Ludwig galt als Visionär im Verkehrswesen. Über 30 Jahre lang war er bei der Stadt Karlsruhe angestellt - im Dienste der Straßenbahn. Selbst in seinem Ruhestand hat sich Ludwig nicht zurückgelehnt und war als Berater aktiv. Als die ka-news.de-Redaktion im vergangenen Jahr ein Interview mit ihm vereinbaren möchte, stellte sich heraus: bei seinem vollen Terminkalender gar nicht so leicht.

"Ich komme viel herum und kenne überall Leute", sagte Dieter Ludwig, damals 80 Jahre alt. "Ich muss etwas gestalten können!" Morgens lange ausschlafen, beim ausgiebigen Frühstück gemütlich die Zeitung lesen, ein Mittagsschläfchen machen und sich dann aufs Abendessen freuen - das sei nicht seine Welt.

Die wohl größte Erfindung Ludwigs ist das "Karlsruher Modell" - die Verknüpfung städtischer Straßenbahnen und überregionalem Eisenbahnverkehr. Er entwickelte Fahrzeuge, die durch eine doppelte technische Ausstattung auf beiden Schienennetzen fahren konnten. Jungfernfahrt war im Jahr 1992 - auf der Strecke von Karlsruhe nach Bretten.

Heute profitieren viele Bahngäste, nicht nur in Karlsruhe sondern auf der ganzen Welt, von seiner Innovation. Keine Umstiege, kein langes Warten an den Haltestellen, stattdessen die durchgängige Fahrt vom Land in die Stadt. Das haben wir Dieter Ludwig zu verdanken.

Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup würdigt das Leben und Wirken des Karlsruher Ehrenbürgers: "Mit ihm ist eine geschätzte und profilierte Persönlichkeit von uns gegangen, die sich beispielhafte Verdienste um Stadt und Gemeinwohl erwarb", so der Rathaus-Chef in einer Pressemeldung.

"Gegen den scheinbaren Trend für den motorisierten Individualverkehr erkannte er die Zeichen der Zeit und setzte auf einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Im wahrsten Wortsinn hat er viel in und für Karlsruhe bewegt."