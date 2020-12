vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Feuerwehr übt im Kriegsstraßentunnel - Bereit machen für den Ernstfall

Die Karlsruher Berufsfeuerwehr macht sich in den nächsten Tagen nun auch mit dem Autotunnel unter der Kriegsstraße vertraut: In der Tunnelsohle ist die Löschwasserleitung bereits nahezu komplett eingebaut und mit Wasser befüllt, auch die Hydranten sind nahezu vollständig im Tunnel installiert und an die Löschwasserleitung im Tunnel angeschlossen. Nach der Bergungsübung der Feuerwehr in der unterirdischen Haltestelle Marktplatz des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels werden die Besatzungen der Löschzüge jetzt auch die "Unterwelt" der Kriegsstraße kennenlernen.