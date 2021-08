vor 1 Stunde Karlsruhe Gute Nachrichten für Baustellen-Geplagte: Mitte September rollen die Bahnen in der Karlstraße wieder

Die Straßenbauer waren in den vergangenen Wochen seit Beginn der Sommerferien fleißig: Am Ettlinger Tor sind die bisher noch nicht umgesetzten endgültigen Fahrbahnen, die Verkehrsführung mit den Abbiegespuren, den Fußgängerüberwegen und auch mit den Radstreifen auf den Asphaltfahrbahnen inzwischen deutlich erkennbar. Was sonst noch auf den Baustellen der Kombilösung passiert - die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) erklärt es in ihrer aktuellen Pressemeldung.