Das Karlsruher Jahrhundertprojekt, die Kombilösung, nähert sich nach über einem Jahrzehnt seinem Endspurt. Mit der geplanten Inbetriebnahme von Bahn- und Autotunnel im Dezember erhält gleichzeitig auch die Kriegsstraße ihr endgültiges Gesicht - neue oberirdische Gleistrasse mit eingeschlossen. Doch noch beherrschen Kräne und Baugruben hier das Bild - kann die Straße tatsächlich rechtzeitig fertig werden? Und wie wird die Karlsruher Ost-West-Verbindung danach aussehen? ka-news.de hat mit den Verantwortlichen gesprochen.

Die Karlsruher Kriegsstraße war und ist für den Autoverkehr die wohl wichtigste Ost-West-Verbindung im Stadtgebiet. Einst umfasste sie gar bis zu zehn Fahrspuren. Doch seit dem Baubeginn des Autotunnels im Rahmen der Kombilösung 2017 schmälern Baugruben und Absperrungen die breite Fahrbahn und damit auch die Nerven vieler Karlsruher Autofahrer - vor allem an den Knotenpunkten Karlstor, Ettlinger Tor und Mendelssohnplatz.

Im Dezember dieses Jahres soll damit aber Schluss sein. Dann soll die Kriegsstraße in neuem Glanz erstrahlen, Kräne und Bagger endgültig Vergangenheit sein. "Unter Tage" wird dafür aktuell fleißig gewerkelt, oberirdisch sind die Arbeiter ebenfalls schon zugange.

Das "Endprodukt" soll ein Autotunnel sein, der unter der Kriegsstraße hindurch Karlsruhe von Ost nach West durchzieht, darüber führt oberirdisch parallel eine Gleistrasse für Stadt- und Straßenbahnen, umgeben von Grünstreifen und Fahrspuren für Autos. Doch warum wird die oberirdische Bahntrasse eigentlich benötigt? Gibt es hierfür nicht eigentlich den neugebauten Bahntunnel unter der Stadt?

"In den Stadtbahntunnel unter der Kaiserstraße passen zwei Linien weniger hinein, als es oberirdisch der Fall war. Durch mehrere Doppelzüge kann das aber ausgeglichen werden. Diese Linien fahren in Zukunft über die Kriegsstraße - und um Platz für die Gleise zu haben, kommen die Autos unter die Erde in den Tunnel", erklärt Achim Winkel, Pressesprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig), die Zusammenhänge zwischen den Projekten.

Der Autotunnel sei daher nur ein "Nebenprodukt" der neuen Gleistrasse, so Winkel. "Bis zu 60 Prozent des Autoverkehrs sollen durch den Tunnel fahren." Das bedeutet im Umkehrschluss: Der Autofahrer kann und wird auch in Zukunft auf der Kriegsstraße fahren und dabei die Gleistrasse von rechts und links "einrahmen".

Ist die neue Trasse einmal gelegt, haben die Linien 4 und 5 die Ehre, künftig über die Kriegsstraße zu rollen. Das geht aus dem neuen Lininenetzplan des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) hervor. Vom Rüppurrer Tor kommend halten die Bahnen dann an den Haltestellen "Ettlinger Tor/Staatstheater" und "Karlstor."

"Weg von der reinen Autostraße, hin zum Boulevard"

Wer sich unter dem Aussehen der künftigen Kriegsstraße jetzt allerdings dennoch noch nichts Konkretes vorstellen kann, der kann sich mit einem Anschauungsbeispiel behelfen: "Am Ende wird die Kriegsstraße in etwa so aussehen wie die Ludwig-Erhard-Allee jetzt", sagt Winkel im Gespräch mit ka-news.de. Das bedeutet: "In der Mitte verläuft die neue Gleistrasse, daneben weiter außen die Straße mit Radwegen und ganz außen dann der Gehweg."

"Die Kriegsstraße wird zu einer Art Boulevard, weg von der reinen Autostraße", so Winkel weiter. Die Verkehrswende wirke sich mit dem Bauprojekt somit auch auf die Karlsruher Kriegsstraße aus. Bis es soweit ist, steht allerdings noch einiges auf dem Bauprogramm, denn: Noch herrscht an vielen Stellen der Rohbau vor.

"Zuerst wird der Autoverkehr in die Mitte der Kriegsstraße gelegt, damit außen Geh- und Radwege sowie die endgültige Straßenführung entstehen können. Ist das fertig, fahren die Autos auf ihrer endgültigen Fahrbahn und in der Mitte entsteht die Gleistrasse", erklärt der Kasig-Sprecher das geplante Vorgehen der nächsten elf Monate.

Beobachten könne man dieses Vorgehen schon jetzt, genauer gesagt zwischen Mendelssohnplatz und Ettlinger Tor. Zwischen Lamm- und Ritterstraße ist der Baufortschritt sogar noch ein Stück weiter: "Hier liegen schon die Gleise in der Fahrbahnmitte und die endgültige Fahrbahn ist ebenfalls schon fertiggestellt", so Winkel.

Mit der Inbetriebnahme der Kombilösung wird sich nicht nur das Aussehen der Kriegsstraße ändern, auch der Verkehr in der Innenstadt soll laut dem Kasig-Sprecher dadurch langfristig anders aussehen: Die Kreuzung am Ettlinger Tor soll zu einer der wichtigsten Verkehrspunkte in der Stadt werden. Der Grund: Hier werden zukünftig alle Verkehrsarten aufeinandertreffen.

Außerdem "treffen" sich hier auch die Teilprojekte der Kombilösung: Oben die neue Gleistrasse, darunter der Autotunnel und unter dem wiederum der Südabzweig des Stadbahntunnels vom Marktplatz in Richtung Hauptbahnhof. "Hier wird also ordentlich was los sein", stellt Achim Winkel fest. Von der unterirdischen Haltestelle aus können die Fahrgäste dann sogar in das Einkaufscenter am Ettlinger Tor gehen. "Der Weg in das Untergeschoss ist auch schon fertig, es ist nur noch eine Trennwand drin", sagt Winkel.

Eine ähnliche Situation entsteht am Karlstor: Hier wird die neue Gleistrasse künftig an die schon vorhandenen Schienen angeschlossen und der Autotunnel endet an dieser Stelle. Doch das ist aktuell nur Theorie. Der Kasig-Sprecher versichert aber: "Wir arbeiten mit Druck und sind optimistisch, das wir alle Arbeiten rechtzeitig beenden können." Dann dürfte auch für Autofahrer das Fahren auf der Kriegsstraße wieder angenehmer werden.

Mehr aktuelle Bilder von der Kriegsstraße: