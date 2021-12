vor 44 Minuten Karlsruhe Einweihung Kombilösung: Karlsruhe lässt zum Abschied historische Bahnen auf die Schienen

Mit einem feierlichen Stadt- und Straßenbahnkorso will sich Karlsruhe von den Schienen auf der Kaiserstraße verabschieden. Das gaben Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach sollen Wägen von den 1930er Jahren bis zu den 1990er Jahren nochmal präsentiert werden, eher der Bahnverkehr endgültig unterhalb der Erde verschwindet. Start ist am Sonntag, 12 Dezember, um 14.45 Uhr