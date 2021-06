vor 1 Stunde Karlsruhe Einschränkungen bis Ende Juli: Auf Karlsruher Bahnfahrer kommen zwei Sommerbaustellen zu

In den Sommermonaten beginnen in Karlsruhe alljährlich die unter den Bahnfahrern berüchtigten Sommerbaustellen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Von Anfang Juni bis Ende Juli müssen die Bahn-Pendler dadurch an zwei Stellen in der Fächerstadt mehr Geduld mitbringen.