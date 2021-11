vor 1 Stunde Karlsruhe Eine Ehrung in der Fachwelt: Karlsruher Kombi-Lösung erhält einen Stuva-Preis

Die Kombilösung in Karlsruhe steht in der Fachwelt ab sofort in einer Reihe mit den Eisenbahn-Querungen des Projekts der Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen der Schweiz (NEAT) und deren beiden Basistunneln durch den Gotthard und den Lötschberg. Der Grund: Die Kombilösung Karlsruhe wurde auf der Tagung der Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen (Stuva) in der Messe Karlsruhe mit einem Preis ausgezeichnet. Oberbürgermeister Frank Mentrup nahm zusammen mit den beiden Kasig-Geschäftsführern Alexander Pischon und Frank Nenninger den begehrten Preis der Tunnelbau-Experten entgegen.