vor 1 Stunde Karlsruhe Der Countdown läuft: In acht Wochen rollen die Bahnen unterirdisch

Gerade mal noch acht Wochen bleiben bis zur Inbetriebnahme der Kombilösung am 12. Dezember – und der Schlussspurt hat schon längst begonnen. Die Inbetriebnahme des unterirdischen Stadtbahn- und Straßenbahntunnels mit den sieben neuen unterirdischen Haltestellen ist gesichert, sofern nicht in letzter Minute noch etwas dazwischenkommt. Das teilt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihren wöchentlichen Kombi-News mit.