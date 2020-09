31.08.2020 15:04 Karlsruhe Baustelle Karlstor: Neue Straßen-Sperrungen am Wochenende

Ab 13. September sollen über das Karlstor wieder Bahnen rollen, während im Untergrund am Autotunnel gearbeitet wird. Damit das klappen kann, müssen am kommenden Wochenende zwei "Hilfsbrücken" eingebaut werden. Aus diesem Grund werden die Straßen rund um das Karlstor am kommenden Wochenende von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14 Uhr, gesperrt werden.