vor 23 Minuten Karlsruhe Auf der Zielgeraden: Hochdruck in der Kriegsstraße - Hochspannung im Bahntunnel

Die Gleisanlage in der Kriegsstraße ist bald komplettiert, die sich anschließenden Grünflächen werden oder sind schon angelegt, die Bäume werden laufend gepflanzt - kurzum: Mit Hochdruck sorgen die Arbeiter in diesem Teilbereich der Kombilösung dafür, dass der Inbetriebnahme-Termin am 12. Dezember dieses Jahres eingehalten werden kann, so die Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellen-Update.